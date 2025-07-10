TBMM'de kabul edildi: Erdoğan'a bir yetki daha

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

İŞTE ERDOĞAN'IN YENİ YETKİSİ

Buna göre, Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

Kanun'da yapılan değişikliğe göre, hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlama şartı aranmayacak.

Harp akademileri öğrenimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak.