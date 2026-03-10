TBMM’de mesaiye bayram düzenlemesi… Ramazan Bayramı dolayısıyla gelecek hafta tatil olması planlanıyor

TBMM’nin bu hafta ve gelecek haftaki çalışma takviminin Ramazan Bayramı tatiline göre düzenlenmesi planlanıyor. TBMM Genel Kurulu salı, çarşamba ve perşembe günleri toplanıyor. Ramazan Bayramı arifesi gelecek hafta, TBMM Genel Kurulu'nun çalışma günü olan 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla 19 Mart Perşembe günü TBMM Genel Kurulu çalışmayacak. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre okullar da 16-20 Mart tarihlerinde 5 gün ara tatil yapacak. Bu doğrultuda, TBMM’nin de hem okulların tatil olduğu hem de bayramın kutlanacağı bu hafta tatil edilmesi bekleniyor. AK Parti’nin bu konuda önerge vermesi bekleniyor.

Planlanan çalışma düzenine göre, TBMM Genel Kurulu bu hafta, yarın ve perşembe günlerinin yanı sıra cuma günü de çalışacak. Halihazırda görüşülmekte olan ve 21 maddesi kabul edilen Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinin tamamlanması öngörülüyor.

Bu teklifin yasalaşmasının ardından, kripto varlıklardan vergi alınması, bedelli askerlik ücretinin artırılması, pırlanta gibi kıymetli taşlardan ÖTV alınması, afet konutlarının peşin satışında indirim yapılması gibi düzenlemeler içeren Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.

Bu kanun tekliflerinin yasalaşmasının ardından, Genel Kurul'un gelecek hafta tatil olması öngörülüyor.

TARIM VE ORMAN VASFINI YİTİRMİŞ ARAZİLERDEKİ TAPU SORUNLARIYLA İLGİLİ KANUN TEKLİFİ SUNULACAK

Öte yandan, AK Parti 12 Mart Perşembe günü tarım ve orman arazileri ile ilgili yaklaşık 30 maddelik bir kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Hobi bahçeleriyle ilgili düzenlemeler içeren teklifle, tarım arazilerinin amaçları dışında kullanımına yaptırım getirilmesi öngörülüyor.

Teklifte, tarım arazilerinde mülkiyet sorunu yaşayan çiftçilerin tapu sorunlarının çözülmesi, fiilen yerleşime açılmış ancak resmi kayıtlarda hâlâ orman ya da su yapısı alanı olarak görünen arazilerin hukuki statüsünün netleştirilmesi, orman vasfını kaybetmesine rağmen mevzuatta orman olarak görünen yerlerde inşa edilen yapıların tapu sorunlarının giderilmesi ile ilgili düzenlemeler yer alacak.