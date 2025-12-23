TBMM’de sert gündem: Deprem suçlarına infaz indirimi tepkisi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında Libya’da görevli TSK unsurlarının görev süresinin uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Gündeme geçilmeden önce milletvekillerine gündem dışı söz verildi. Konuşmalarda ekonomi, adalet, deprem davaları, tarım, çevre ve eğitim başlıkları öne çıktı.

MHP: YOZGAT’TA TARIM BİTİYOR, GÖÇ HIZLANIYOR

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ta tarım, sulama ve hayvancılığın ciddi bir krize sürüklendiğini söyledi. Çok sayıda sulama projesinin yarım kaldığını belirten Sedef, kapalı sulama sistemine geçilmemesi nedeniyle su israfı yaşandığını, çiftçinin maliyetinin arttığını ifade etti. Artan yem ve enerji maliyetleri nedeniyle hayvancılığın çıkmaza girdiğini vurgulayan Sedef, meraların ıslah edilmesi ve desteklerin zamanında verilmesi çağrısında bulundu. Yozgat’a besicilik ihtisas OSB kurulmasını isteyen Sedef, bunun istihdamı artıracağını ve göçü azaltacağını kaydetti.

CHP: DEPREM DAVALARINDA ADALET GECİKİYOR

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, deprem davalarındaki yargı süreçlerine sert tepki gösterdi. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin üç yıldır adalet aradığını belirten Kara, bilirkişi raporları ve uzun yargılama süreçleri nedeniyle davaların sonuçlandırılamadığını söyledi. Kara, Meclis gündemine gelmesi beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında deprem suçlarına ilişkin infaz düzenlemesi yapılacağı iddialarına karşı çıkarak, “Deprem suçları infaz düzenlemesi kapsamı dışında tutulmalıdır” dedi. Deprem gerçeği dikkate alınarak müstakil bir afet yasası hazırlanması gerektiğini vurguladı.

‘53 BİN YURTTAŞ ÖLDÜ, ADALET HÂLÂ YOK’

Depremde yaşamını yitiren yurttaşların ailelerinin hâlâ mezar taşı dahi olmayan kayıpları bulunduğunu dile getiren Kara, adaletin gecikmesinin yeni yaralar açtığını söyledi. Kara, deprem mağdurlarının Cemal Süreya Parkı’nda adalet nöbeti tuttuğunu hatırlatarak iktidara çağrıda bulundu.

İYİ PARTİ: FİİLİ AF DÜZENLEMESİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, 11. Yargı Paketi’ni eleştirerek, “Deprem suçlarını kapsayan ihmali davranışla öldürme, bilinçli taksir ve olası kastla işlenen fiiller infaz indirimi kapsamı dışında bırakılmalıdır” dedi. Teklifin bu haliyle yasalaşması durumunda fiili bir affa yol açacağını belirten Olgun, depremlerin sıradan kazalar olmadığını vurguladı. Olgun, Genel Kurul görüşmeleri sırasında 27. maddenin değiştirilmesi için önerge vereceklerini açıkladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da adli süreçlerin herkes için eşit işletilmesi gerektiğini belirterek, devam eden soruşturmalara ilişkin delil ve beyanların sosyal medyaya yansımasını eleştirdi. Kavuncu, “Resmen hukuki süreç katliamı yaşanıyor” dedi.

‘KAVGA MECLİS’E YAKIŞMADI’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, muhalefetin bütçe görüşmelerinde yoksulluğu, asgari ücreti ve çiftçinin sorunlarını gündeme getirdiğini söyledi. Son gün yaşanan arbedeye ilişkin konuşan Başarır, şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, fiili saldırıya uğrayan milletvekillerine üzüntülerini ilettiğini kaydetti. Grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından konuşan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan kavga görüntülerinin Meclisin saygınlığına gölge düşürdüğünü ifade etti. Gündem dışı konuşmaların ardından Libya tezkeresi kabul edildi.