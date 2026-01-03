TBMM'de yoğun mesai: Sosyal medya kısıtlaması ve 12. Yargı Paketi ayrıntısı!

TBMM Genel Kurulu, bütçe ve yeni yıl tatilinin ardından salı günü yeniden yoğun mesaisine başlıyor. Genel Kurul’da yeni yılın ilk kanunlaşması beklenen gündem maddelerinden biri trafik yasa teklifi olacak.

Hürriyet'in haberine göre; trafik güvenliğini artırmak ve tekrarlayan ihlalleri önlemek amacıyla hazırlanan teklife göre, alkollü araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak. Kırmızı ışık ihlaline sert önlemler öngörülüyor. 1 yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti tamamen iptal edilecek. Özellikle okul ve hastane çevrelerindeki 30 km hız sınırı kuralı sertleştirilecek. Bu bölgede 76 km hız yapan sürücüler 30 gün, 86 km hız yapanlar 60 gün, 96 km hız yapanlar 90 gün süreyle ehliyetsiz kalacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Meclis’e bu hafta sunulması beklenen kanun teklifleri arasında asgari ücret destek ödemesinin artırılmasıyla ilgili düzenleme de olacak. Asgari ücretle beraber artırılarak 1101 liradan 1270 liraya çıkarılan asgari ücret destek ödemesi de Meclis gündemine gelecek. Ekonomiyle ilgili bir paketin de Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

AİDATLARA DÜZENLEME GELİYOR

Fahiş site aidatlarıyla ilgili kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu konuyla ilgili bir çalışma yapan AK Parti, hazırladığı düzenlemeyi bu Meclis gündemine sunmayı planlıyor. Düzenleme ile kiradan daha fazla aidat ödenmesinin önüne geçilecek.

AKP, yaklaşık 25 maddeden oluşan ve yükseköğretimde usulsüzlüklerle mücadeleyi kapsayan yeni bir düzenleme hazırlığı yapıyor. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyen ya da düzenletenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor. Başkası adına tez yazan, üreten ya da aracılık edenlere ise adli para cezası uygulanacağı aktarılıyor.

DOĞUM İZNİ

Doğum izninin uzatılmasıyla ilgili düzenlemede de adım adım sona geliniyor. Anne için doğum izni süresinin 24 haftaya, babalık izninin süresinin ise 10 güne çıkarılacağı kaydediliyor.

SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

16 yaşın altına sosyal medya kısıtlaması, kimlik doğrulama yükümlülüğü, platformlara içerik denetimi sorumluluğu ve ailelerin kontrol mekanizmasına dahil edilmesini sağlayacak düzenleme ile dijital bağımlılıkla mücadele ve çocukların çevrimiçi güvenliği amaçlanıyor.

11. YARGI PAKETİ YASALAŞTI, SIRA 12. PAKETTE

11’nci Yargı Paketi Meclis yeni yıl tatili arası vermeden önce yasalaşırken, bir sonraki paketin başlıkları da belirlenmeye başlamıştı. 11’inci Yargı Paketi’nde 31 Temmuz 2023 öncesi suçu kesinleşenlere erken tahliye imkânı verilmişti. Önümüzdeki aylarda Meclis’e sunulması beklenen 12. Yargı Paketi’nde ise daha kapsamlı bir infaz düzenlemesinin yapılacağı kaydediliyor.