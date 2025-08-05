TBMM'deki ilk komisyon toplantısı sona erdi! Çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edildi

TBMM'de kurulan "açılım" komisyonu ilk toplantısını bugün TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirdi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığını yaptığı toplantıya AKP'den 21, CHP'den 10, MHP'den 4, DEM Parti'den 4, Yeni Yol'dan 3, DSP, YRP, TİP, EMEP ve HÜDA Par'dan ise 1'er üye katıldı.

Toplantıda verilen kararda bir sonraki toplantının 8 Ağustos Cuma günü yapılması kararlaştırıldı.

Komisyonun ismi ise "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" oldu.

Toplantının ardından, TBMM Başkanlığı’nın çalışma usul ve esasları maddeleri kabul edildi.

Buna göre komisyonun çalışma usul ve esasları bu şekilde olacak:

"Komisyonun adı

MADDE 1- (1) Komisyonun adı, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”dur.

Komisyonun amacı ve görevi

MADDE 2- (1) Komisyonun amacı terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi hedefi doğrultusunda özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaları değerlendirmektir.

(2) Komisyonun görevi birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan konuların belirlenmesini tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun mezkûr mesele sürece dair bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Komisyon Başkanı

MADDE 3- (1) Komisyonun Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır. TBMM Başkanının yokluğunda TBMM Başkanının görevlendirdiği Komisyon üyesi toplantıya başkanlık eder. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye oy kullanabilir.

Komisyon üyeleri

MADDE 4- (1) Komisyon üyelerinin görevleri Komisyonun çalışma süresince devam eder. Bir siyasi parti kendisine düşen kontenjandan bir Komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazdığı bir yazıyla değiştirebilir.

(2) Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığına en kısa sürede bildirir.

Komisyon toplantıları, gündem ve sekretarya

MADDE 5- (1) Komisyon TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Bu çağrıda toplantının yeri, zamanı ve gündemi üyelerle bildirilir.

(2) Toplantıların kapalı yapılmasına Komisyonca karar verilebilir.

(3) Komisyon sekretaryası TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 6- (1) Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar komisyon üye sayısının beşte üç çoğunluğu ile alınır. Diğer hususlarda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

Tutanak

MADDE 7- (1) Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulur. Toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmasına Başkan karar verir.

(2) Komisyon gerekli gördüğü hallerde tutanak tutulmamasına da karar verebilir.

Kanun teklifi taslaklarının hazırlanması

MADDE 8- (1) Komisyon çalışmalarına ve kanun teklifi taslaklarının hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla Komisyona yeterli sayıda Yasama Uzmanı görevlendirilir. Gerekli görülmesi durumunda bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilir.

Komisyon toplantılarına girebilecek olanlar

MADDE 9- (1) Komisyon toplantılarına; Komisyon üyeleri, belirlenen gündem doğrultusunda davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ilgili diğer kişiler katılabilirler.

Komisyon toplantılarının basın tarafından takip edilebilmesi

MADDE 10- (1) Toplantıların belirli bir kısmının veya tamamının basın tarafından takip edilebilmesine Başkan karar verir.

Komisyonun çalışma süresi

MADDE 11- (1) Komisyon 31.12.2025 tarihine kadar çalışmalarına devam eder. Bu sürenin bitiminde Komisyon toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında iki aya kadar uzatabilir.

(2) Başkan veya toplantıya katılanların beşte üç çoğunluğuyla Komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilir.

Hakkında hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilir."

TOPLANTIYA İÇİŞLERİ BAKANI, MİLLİ SAVUNMA BAKANI VE MİT BAŞKANI DAVET EDİLDİ

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından ise şu paylaşım yapıldı:

"MİLLÎ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİR

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli dayanışma ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Gazi Meclisimizin çatısı altında oluşturulan komisyon, 5 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplanmış ve ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Komisyon, ülkemizin tarihi bir fırsat yakaladığı bu dönemde, yarınlarımızı şekillendirecek önemli bir sürecin takipçisi olacak, barışı kalıcılaştıracaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapacak, kamuoyunun mevcut sürece dair bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

Toplantıda, siyasi parti grupları ile grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcileri sürece ve komisyonun önemine ilişkin görüşlerini paylaşmıştır.

Bu ilk toplantıda komisyonun çalışma usul ve esasları oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Komisyonun adı, “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” olarak belirlenmiştir.

Komisyon bir sonraki toplantısını, 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirecektir.

Söz konusu toplantıya, İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın kurumları adına yürüttükleri çalışmalar ve güncel gelişmeler hakkında komisyonu bilgilendirmek üzere davet edilmişlerdir.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirmeler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılacaktır."