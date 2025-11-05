TBMM Genel Kurul'unda Vakıflar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk sekiz maddesi geçti

TBMM Genel Kurulu'nda; vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi ve kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmesine yönelik düzenlemeleri içeren Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 19 maddeden oluşan ve 10 farkı kanunda değişiklik öngören kanun teklifi, vakıf taşınmazları, kültür varlıkları, tarihi alan yönetimi, kamu mülkiyeti, kıyı tesisleri, kültür-turizm faaliyetlerinde dijital denetimi güçlendirmeye ilişkin değişiklikleri öngörüyor.

Kanun teklifindeki 7. maddesi üzerine verilen beş önerge oylamaya sunuldu. CHP, Yeni Yol Partisi, DEM Parti, İYİ Parti ve önergeleri kabul edilmedi. AKP yedinci madde üzerine verdiği önerge oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre kabul edilen önerge ile içeriğin çıkarılması ve veya erişimin engellenmesi kararının 24 saat içinde Sulh Ceza Hakim'inin onayına sunulmasına sunulmasına ve hakimin bu husustaki kararını 48 saat içinde açıklamasına aksi halde kararın kendiliğinden kalkmasına yönelik düzenleme yapılacak. AKP'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle yedinci madde de oylamaya sunularak kabul edildi.

Kanun teklifinin sekizinci maddesi üzerine muhalefet partilerinin verdiği beş ayrı önerge reddedildi, ardından sekizinci madde kabul edildi.

ÖZDAĞ: DEMOKRASİLERDE MUHALEFET VARDIR AMA SİZ MUHALEFETİ DİNLEMİYORSUNUZ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yedinci maddedeki bazı cümlelerin "sakıncalı ve doğru olmadığı"nı söylediklerini vurgulayarak "Nuh dediniz, peygamber demediniz ama bakıyoruz şimdi bir önerge değişikliği veriyorsunuz ve diyorsunuz ki, 'biz burada aynı zamanda belli bir süre içerisinde mahkeme eğer bunlarla ilgili bir düzenleme yaparsa eyvallah diyeceğiz.' O zaman burada bir madde değişikliği, yani bir cümle değişikliği ile beraber maddede bir değişim yapacağız. İki hafta önce niye yapmadınız? Neden yapmadınız? Muhalefetin varlığı bundan dolayı önemli arkadaşlar. Demokrasilerde hemen hemen her ülkede iktidar vardır. Demokrasilerde muhalefet vardır ama siz muhalefeti dinlemiyorsunuz. Dinlediğiniz zaman da doğru işler yapıyorsunuz. O zaman milletin lehine olmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

SUİÇMEZ: AKP MİLLETVEKİLLERİ BİLEREK, İSTEYEREK, ISRARLA ANAYASA'YI İHLAL ETMEYE HATTA ANAYASA'YI TANIMAMAYA DEVAM EDİYORLAR

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, yedinci maddenin çok önemli olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Önemli maddenin kendisinden değil 23 yıllık AKP iktidarının gelmiş olduğu noktayı göstermesi açısından önemlidir. AKP milletvekilleri bilerek, isteyerek, ısrarla Anayasa'yı ihlal etmeye, hatta Anayasa'yı tanımamaya devam ediyorlar. Biz Anayasamıza bağlı kalacağımıza yemin ettik. Sizler iki ayağınızı kaldırarak mı yemin ettiniz ki sürekli olarak Anayasa'ya aykırı maddeler ve kanunları buraya getiriyorsunuz? Milletvekilleri hakkında görevi kötüye kullanmak suçu nedeniyle soruşturma kovuşturma yapılabilseydi bugün en çok cezayı sizlerin alacağınızdan eminim. 2007'de 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun çıkarılmıştır. Bu kanunda Sulh Ceza Mahkemelerine erişim engeli ve içeriğin çıkarılması yetkisi verilmiştir. Bu yetkinin verilmesine rağmen Anayasa Mahkemesi kanunun anayasal hak ve özgürlükleri ihlal ettiğine yönelik birçok hak ihlali kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi bu ihlal kararlarında doğrudan erişimi engelli kararı veya içerik çıkarma kararı verilmesini internet sitelerinin ifade özgürlüklerinin ihlali olarak görmüş, karar vermeden önce savunma hakkı tanınmamasını ve yapılacak itirazın usulü güvenceden yoksun olmasını ihlal kararlarına gerekçe yapmıştır."

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına yarın saat 14.00'da devam edecek.