TBMM Genel Kurulu mesaisine başlıyor

Haftalık çalışmalarına yarın başlayacak TBMM Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek. 17 maddelik teklifle en az yedi yıl görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere belirli şartları sağlamaları halinde kamu kurumlarında istihdam yolu açılırken, uzman erbaşlık başvuru şartlarından subay ve astsubayların yeniden göreve alınmasına kadar birçok konuda yeni düzenlemeye gidiliyor. Bu kapsamda en az yedi yıl hizmet yapan ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek. Genel kurulda, “12. yargı paketi” olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de ele alınacak.