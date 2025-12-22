TBMM Genel Kurulu'nda iki uluslararası anlaşmaya ilişkin kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Tekliflerin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurulu yarın saat 15.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.