Cumhuriyet Gazetesi Logo
TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik kıyımı teklifinde ilk 4 madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik kıyımı teklifinde ilk 4 madde kabul edildi

17.07.2025 10:03:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik kıyımı teklifinde ilk 4 madde kabul edildi

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “Süper izin” olarak anılan kanun teklifinin görüşmelerinde ilk 4 madde kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “Süper İzin” olarak anılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde ilk 4 madde kabul edildi. Teklifin görüşmeleri yarın saat 14.00'da devam edecek.

Kanun teklifine göre, elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan, sınırları belirtilen alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesi mümkün olmaması durumunda madencilik faaliyeti yürütülecek kısımdaki zeytin ağaçlarının maden sahasının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca izin verilebilecek.

Zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlarda madencilik faaliyeti yürütülen her yıl için, bu sahaların rehabilitasyon çalışmalarını temin etmek üzere ruhsat sahibinden işletme ruhsat bedeli kadar ayrıca tahsilat yapılacak.

10 YIL SÜREYLE DOĞRUDAN KİRAYA VERİLEBİLECEK

Yeni tesis edilecek zeytin bahçeleri ile taşınacak zeytin ağaçları için Hazine taşınmazlarına ihtiyaç duyulması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülenler, zeytinliği kamulaştırılan taşınmaz maliklerinden talep edenlere rayiç bedel üzerinden 10 yıl süreyle doğrudan kiraya verilebilecek.

'ACELE KAMULAŞTIRMA' KARARI ALINABİLECEK

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ön lisans veya üretim lisansı bulunan üretim tesisleri için gerekli özel mülkiyete konu taşınmazların temini amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 31 Aralık 2030'a kadar Kamulaştırma Kanunu kapsamında "acele kamulaştırma" kararı alınabilecek. 

Bu tarihe kadar işletmeye girecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin izin, kira ve irtifak işlemlerinde yüzde 85 indirim uygulanacak. Enerji ithalatının azaltılması, cari açığın düşürülmesi ve yerli kaynaklara dayalı üretimin artırılması için izin, kira ve irtifak işlemlerinde uygulanmakta olan indirimlerin süresi 5 yıl uzatılacak.

İlgili Konular: #maden #zeytinlik #Yasa tasarısı

İlgili Haberler

Tarım Platformu’ndan zeytinliklerin talanının önünü açacak yasa teklifine tepki: ‘Telafisi olmayan bir yola gireriz’
Tarım Platformu’ndan zeytinliklerin talanının önünü açacak yasa teklifine tepki: ‘Telafisi olmayan bir yola gireriz’ Tarım Platformu, “Süper izinli talan yasa teklifi”ne tepki olarak yazılı bir açıklama yayımladı. Teklifin TBMM gündeminden geri çekilmesine yönelik çağrı yapılan açıklamada, “Seçim zamanı ev ev, köy köy dolaşan vekiller seçildikten sonra ne için mecliste olduklarını unuttular. Onlara oy veren halkın ve hizmet ettikleri toplumun ormanlarına, meralarına, zeytinliklerine, kültürel ve doğal varlıklarını; sınırsız madencilik faaliyetlerine, enerji tekellerine ve sermaye gruplarına açmayı hedefleyen bir talan programını meclisten oylayarak geçirmeleri telafisi olmayan bir yola gireceğimizin göstergesidir” denildi.
Zeytinleri için nöbet tutan köylülerden açlık grevi kararı: 'Biz bu topraklar için ölürüz de dönmeyiz demiştik. Ölmek var, dönmek yok'
Zeytinleri için nöbet tutan köylülerden açlık grevi kararı: 'Biz bu topraklar için ölürüz de dönmeyiz demiştik. Ölmek var, dönmek yok' Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasını öngören kanun teklifine karşı Ankara'da nöbet başlatan köylüler, açlık grevi yapma kararı aldı. Köylülerin Meclis önünde yaptıkları açıklamada konuşan Esra Işık, "Bu yasa geri çekilene kadar açlık görevindeyiz. Bizi göz göre göre öldürecekseniz kendiniz bilirsiniz. 'Biz bu topraklar için ölürüz de dönmeyiz' demiştik. 'Ölmek var, dönmek yok' demiştik. Dönmüyoruz" dedi.
TBMM’de ‘zeytinlik’ yasası görüşülüyor… AKP’li Varank: ‘Siz 'geçirmeyeceğiz' deyince biz de geçirmek için gayret gösteriyoruz’
TBMM’de ‘zeytinlik’ yasası görüşülüyor… AKP’li Varank: ‘Siz 'geçirmeyeceğiz' deyince biz de geçirmek için gayret gösteriyoruz’ TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasını da içeren torba kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, tepki çeken kanun teklifine ilişkin, "Siz 'yaptırmam' deyince biz de tabi 'yapacağız' diyoruz. Siz 'geçirmeyeceğiz' deyince biz de geçirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.