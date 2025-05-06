TBMM Genel Kurulu toplanamadı!

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu toplanamadı!
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ANKA
Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:37

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı. 

YARIN SAAT 14.00'TE TOPLANACAK

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul birleşimini açmak üzere salonda yerini aldı.

Bozdağ, Başkanlık Divanı oluşmadığından, birleşimi, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. 


Etiketler: #Bekir Bozdağ #Genel Kurul #TBMM #görüşme

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