TBMM Genel Kurulu toplanamadı!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:37

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:37

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı oluşmadığından toplanamadı.

YARIN SAAT 14.00'TE TOPLANACAK

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Genel Kurul birleşimini açmak üzere salonda yerini aldı.

Bozdağ, Başkanlık Divanı oluşmadığından, birleşimi, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.