TBMM gündemine taşındı: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde neler oluyor?

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki yaşam koşullarına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Karaca, bağımsız gözlem süreçlerinde hayvanların yaşam koşullarına ilişkin ciddi sorunların tespit edildiğini belirtti.

SORUNLAR TESPİT EDİLDİ AMA ÇÖZÜLMEDİ İDDİASI

Karaca önergesinde, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde 5 Kasım 2025’te başlayan bağımsız gözlem sürecinde hijyen koşulları, beslenme düzeni, barınma alanlarının türlere uygunluğu, sosyal ihtiyaçlar, çevresel zenginleştirme eksikliği ve stereotip davranışlar bakımından ciddi sorunların tespit edildiğini ifade etti.

İYİLEŞTİRME PLANI AÇIKLANMADI

Önergede, Şubat 2026’da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan toplantılarda bu sorunların bağımsız uzmanlar tarafından aktarıldığı, Mart ayında uzman raporlarının hayvanat bahçesi yönetimine iletildiği, Nisan ayında ise yeni gözlem ve görüntülerle sorunların sürdüğünün bildirildiği belirtildi. Buna karşın bugüne kadar kamuoyuna açık, takvimlendirilmiş ve denetlenebilir bir iyileştirme planının açıklanmadığı vurgulandı.

YUMAKLI'YA SORDU

Karaca, Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

- Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bağımsız uzmanlar ve ziyaretçiler tarafından belgelenen; dışkı bulunan zeminlerde besleme, hijyen eksikliği, yetersiz çevresel zenginleştirme, dar ve doğal olmayan barınma alanları, sosyal türlerin tek başına tutulması ve stereotip davranışlar gibi açık sorunlar, ilgili kurumların denetim raporlarında yer almakta mıdır? Yer almıyorsa, bu kadar görünür ihlallerin denetimlerde tespit edilememesinin nedeni nedir?

- Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde tutulan türlerin ve bireylerin güncel listesi, doğum-ölüm kayıtları, transfer kayıtları, veteriner raporları, beslenme programları ve nekropsi raporları neden kamuoyuyla paylaşılmamaktadır? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve hayvanat bahçesi yönetiminin bu konudaki şeffaflık eksikliği hakkında herhangi bir idari işlem yapılacak mıdır?

- Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlara uygulanan beslenme programları hangi bilimsel temele dayanmaktadır? Tür, yaş, sağlık durumu, sosyal yapı, bireysel ihtiyaçlar ve doğal beslenme davranışları dikkate alınarak hazırlanmış yazılı ve denetlenebilir beslenme protokolleri var mıdır?

- Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde yiyeceklerin dışkı bulunan zeminlere atıldığı, bazı hayvanların kirli alanlarda beslenmek zorunda kaldığı ve beslenmenin düzenli, hijyenik ve türlere uygun biçimde yapılmadığına ilişkin görüntü ve tanıklıklar hakkında özel bir inceleme başlatılmış mıdır?

- 2023 yılında öldüğü belirtilen filin kimliği nedir? Ölen fil Gabi midir, Pili midir? Hayatta kalan filin kimliği mikroçip veya genetik test ile doğrulanmış mıdır?

- Tek başına tutulan Asya filinin sosyal, davranışsal ve fiziksel ihtiyaçları Bakanlık tarafından değerlendirilmiş midir? Bu filin uygun bir rehabilitasyon merkezi veya uzman bakım merkezine transferi için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

- DKMP/Milli Parklar tarafından kaçakçılık, yasa dışı ticaret, el koyma ve müsadere süreçleri sonucunda Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirilen hayvanlara ilişkin tür, birey sayısı, getiriliş tarihi, hukuki statü, sağlık durumu, rehabilitasyon ihtiyacı ve nihai yerleştirme planı neden kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmamaktadır? Bu hayvanların gelecekteki durumlarına ilişkin bireysel takipleri yapılmakta mıdır; yapılmıyor ise bu hayvanların akıbetinin hayvanat bahçesine yerleştirildikten sonra izlenmemesinin gerekçesi nedir?

- Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin sergileme odaklı bir hayvanat bahçesi modeli yerine, bakıma muhtaç, doğaya dönemeyecek veya rehabilitasyon ihtiyacı bulunan hayvanlara yönelik bir rehabilitasyon ve koruma merkezine dönüştürülmesi için kamuoyuna açık, takvimlendirilmiş ve bağımsız denetime uygun bir geçiş planı hazırlanacak mıdır?