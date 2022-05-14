TBMM KİT Komisyonu'nda 'Kanal İstanbul' tartışması

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Türk boğazlarından geçişleri düzenleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Sayıştay raporu üzerinde TBMM KİT Komisyonu’ndaki görüşmelerinde “Kanal İstanbul” tartışması yaşandı.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki gemi trafiğine ilişkin verilerin yer aldığı rapora göre Türk boğazlarından serbest geçiş yapan toplam gemi sayısı 2019’da 40 bin, 2020’de ise 41 bin 43 oldu. Boğazlardan geçen ve limanlara uğradığı için fener ve tahlisiye (can kurtarma hizmeti) ücretine tabi transit geçiş yapan gemi sayısında ise düşüş yaşandı. Transit geçiş yapan gemi sayısı 2019’da 22 bin 229 olurken 2020’de 1708 azalarak 20 bin 521 oldu. Rapordaki veriler, iktidarın Kanal İstanbul için öne sürdüğü “boğazda artan deniz trafiği” gerekçesini çürütürken raporun komisyon görüşmelerinde AKP, Kanal İstanbul’un yapılması gerektiği görüşünü savunmayı sürdürdü.

AKP’Lİ VEKİL SAVUNDU

Görüşmelerde konuşan AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı “Yıllarla karşılaştırılınca gemilerin tonajlarının, ağırlıklarının, taşıdıkları yüklerin, gemilerin eninin, boyunun, biraz daha büyüdüğünü ve önümüzdeki günlerde daha da büyümeye doğru gideceğini verilen göstergelerden öyle bir çıkarsama yapıyorum. Burada, İstanbul Boğazı’nın doğallığını, güzelliğini, o tarihi dokuyu korumanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kanal İstanbul’un şu anda belki bugün olmaz ama yarınlarda ne kadar önemli olabileceğini vurgulamak istiyorum” dedi.

"FAYDA GETİRMEZ"

İYİ Parti Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ise konunun uzmanlarının Kanal İstanbul’un bir fayda getirmeyeceğini ve çevreye büyük zarar vereceğini vurguladıklarına dikkat çekerek “Bu konuda uzmanların görüşlerinin öne alınmasını ve dinlenilmesini ben istiyorum. Ülkemize hangi felaket geldiyse hep ‘Ben böyle düşünüyorum’ diyen zihniyet yüzünden geldi. Ne zaman ki liyakat bu ülkede öne çıkacak, o zaman her şey aslında çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.