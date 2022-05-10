Kanal İstanbul, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın faaliyet raporlarında yer alıyor

10 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez 2011’de ‘çılgın proje’ olarak açıkladığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden beri “rüyası olduğunu” söylediği Kanal İstanbul, Türkiye’nin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmeye başlandığı 2018’den bu yana, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için “görev” haline geldi.

Kanal, bakanlığın faaliyet raporlarında, 2018 yılından bu yana “Yetki, görev ve sorumluluk” bölümünün ilk sırasında yer aldı. Raporda konuya ilişkin “Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetleri ile Karadeniz ile Marmara Denizi’ni birleştiren ve gemilerin seyrüseferine imkân veren Kanal İstanbul ve benzeri suyolu projelerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve belirlenen hedefleri uygulamak” ifadelerine yer verildi. Hükümet sistemi değişmeden önce ise, raporun aynı bölümünde, bakanlığın görevleri için ilk sırada, “Ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve posta iş ve hizmetlerinin geliştirilmesi, kurulması, kurdurulması, işletilmesi ve işlettirilmesi hususlarında, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde, milli politika, strateji ve hedefleri belirlemek ve uygulamak, gerektiğinde güncellemek” tanımı yapılıyordu.

"YETKİ KARMAŞASI"

Öte yandan projelerindeki ÇED süreçleri ve imar çalışmaları tartışmalara konu olan bakanlığın, 2021 faaliyet raporunda bu konuya da değindiği görüldü. Raporun bakanlığın zayıflıklarına ilişkin bölümünde, “Ulaştırma altyapı projelerinin ihalelerinde, ihale öncesi yapılması gereken ÇED, imar planı çalışmaları ve sonuçlandırılması sürecinde ilgili kuruluşlarla yazışma sürecinin uzun zaman alması” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekti. Ayrıca yine aynı bölümde, “Ülkemizde kurumların görev yetki ve sorumlulukları arasındaki sınır belirsizliği; uygulamalarda birçok alanda onay mercii nedeniyle yetki karmaşası yaşanması” tespiti de yer aldı.