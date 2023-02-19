TBMM ne zaman, hangi gün açılacak? Meclis açılış tarihi ertelendi mi?

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 13:52

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 13:52

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle ara verilen Meclis'in açılış tarihini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 21 Şubat olarak duyurmuştu. Peki, TBMM 21 Şubat'ta açılacak mı? Meclis açılış tarihi ertelendi mi? Meclis ne zaman, hangi gün açılacak? İşte ayrıntılar...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."