Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığın bildirildi. Kararın, milletvekillerin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle alındığı aktarıldı.
AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını aktardı.
Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."
????????????????????????????MİLLETVEKİLLERİMİZİN BÜYÜK BİR ÇOĞUNLUĞUNUN DEPREM BÖLGESİNDE OLMASI SEBEBİYLE SİYASİ PARTİLERİMİZİN MUTABAKATI İLE TBMM ÇALIŞMALARINA 28 şubat 2023 TARİHİNE KADAR ARA VERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR. GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYEM. ????????????????????????????— ????Mustafa Elitaş???? (@mustafaelitas) February 19, 2023
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