Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat'a kadar uzatıldığın bildirildi. Kararın, milletvekillerin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:47
Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı
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AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını aktardı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."


TBMM Meclis

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