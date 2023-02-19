Meclis çalışmalarına verilen ara uzatıldı

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 11:47

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 11:47

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Meclis çalışmalarına verilen aranın 28 Şubat tarihine kadar uzatıldığını aktardı.

Elitaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiyem."