TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda TVF’nin denetim raporları görüşüldü: ‘Yandaş medyaya fon sağlıyorlar’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün TVF Yönetim AŞ ile TVF’nin 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporları’nın Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Görüşmeler başlamadan önce konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerinde “sanal kumarhane” yazan bahis oyunlarına dair bilgilerin yer aldığı pankartı gösterdi. Ağbaba, “Milli ve muhafazakârız diyorlar, tombalaya, milli piyangoya günah diyenler şimdi devlet eliyle memleketi kumarhaneye çevirdiler. Dünyanın en çok devlet eliyle kumar oynatılan ülkesi Türkiye. Sanal bahis var, sanal kumar var” dedi.

‘BUNLARIN DİNİ, İMANI DOLAR’

“Bunlar yılbaşında milli piyango günah diyordu, yılbaşında çocukların, ailelerin tombala çekmesine günah diyorlardı” diye devam eden Ağbaba, şunları söyledi:

“Şimdi memleket kumarhaneye dönmüş durumda. Parayı verirsen herşey oluyor, parayı verirsen ne din, ne inanç, ne düşünce kalıyor. Yeterki para versin. Parayı verip düdüğü çalıyorlar. Tüpçü kardeşimiz. Sadece milli piyango lisansı verilmişti. Kazı kazan lisansı verilmişti ama kazı kazan adı altında memleket tam bir kumarhaneye dönüşmüş durumda. Bunlar para için herşeyi yapıyorlar. Bunların dini, imanı dolar. Türk parasını çok sevmiyorlar.”

‘OYNATAN KAZANIYOR’

Bu sırada CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Oynatan kazanıyor, oynayan kaybediyor” dedi. CHP’li Ağbaba, fakir fukaranın, asgari ücretlinin kredi kartlarını ödemek için buralara girdiğini, elindeki parayı da kaybettiğini söyledi. Ağbaba, “Fakir fukara yoksullaştıkça, yandaş şirketler, kırk haramiler zenginleşmeye devam ediyor” dedi.

‘REKLAMLAR YANDAŞ BASINA’

Ağbaba, daha sonra başta kamu bankaları olmak üzere kamu kurumlarının “yandaş medyaya” verdikleri ilanlara dikkat çekti. Kamu kurumları tarafından ilan verilen Akit, Takvim gazetelerini gösteren Ağbaba, şunları söyledi.

“Akit gazetesinin 10 Kasım’da bir tane haberi yok, anmıyor ama paraya gelince alıyor. Sözcü, Nefes, Cumhuriyet gazetelerini gösteremiyorum, çünkü hepimizin ortak değeri bu kurumlara ilan verilmiyor. Sadece yandaş medyaya veriyorlar. Halk Tv, Sözcü Tv’ye reklam vermek yasak. Böyle birşey var mı ? Kime veriyorlar, yandaş medyaya, Akit’e veriyorlar. En çok izlenen televizyon kanallarına reklam vermek yok. Bizim cebimizden bize küfredenleri fonluyorlar.”

‘NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR ?’

Ağbaba, TVF bünyesinde bulunan kurumların yönetim kurullarında yer alan AKP’li isimlere de dikkat çekti. Ağbaba, bu kişilerin ne kadar maaş aldıklarını sordu. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı da, “Bu kurumların tepesinde AKP’de görevler üstlenmiş, belediye başkanlığı, milletvekilliği yapmış kişiler var. Herhalde bu işleri sadece onlar biliyor. Başka bilen yok. Bırakın genel müdürlükleri bu kurumlara işe girmesi bile mümkün değil bizim çocuklarımızın” dedi.

Bu arada görüşme öncesinde usul tartışması da açıldı. CHP’li Ağbaba, TVF’de denetimsizlik olduğunu söyledi.

TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut, sunumunda, TVF’nin Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022’de kullandığı kredinin refinansman sürecini başarıyla tamamladığını, bu süreçte, 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödenerek, gerçekleştirilen refinansman sayesinde toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandığını söyledi. Ermut, TVF’nin finansman işlemlerinin hiçbirinde teminat veya Hazine garantisi bulunmadığını da savundu.