TBMM Sanayi Komisyonu'nda yumruklu tartışma: Zeytin üreticileri Meclis'e alınmadı

TBMM Sanayi Komisyonu’nda zeytin kıyımını öngören tasarının görüşülmesi öncesi Meclis'e gelen zeytin üreticileri ve temsilcilerin içeri alınmaması sonrası tartışma yaşandı. Komisyondaki tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü ve koridora kadar yayıldı.

ZEYTİN ÜRETİCİLERİ KIYIM DÜZENLEMESİNE TEPKİ İÇİN MECLİS'TE

Muğla’nın Milas ilçesinde Limak İçtaş’a karşı Akbelen ormanlarını ve zeytin tarlalarını korumak için yıllardır mücadele veren İkizköylüler, bu kez de 13 Haziran’da AKP’li milletvekilleri tarafından Meclis Komisyonu’na sunulan yeni yasa tasarısına Ankara’ya gelerek TBMM önünde yaptıkları eylemle tepki gösterdi. İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, “Bu zeytinlikler, bir kömüre feda edilemez. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse burada yatacağız, açlık grevine gireceğiz” dedi. Muğla’nın Milas ilçesinde Limak İçtaş’a karşı Akbelen ormanlarını ve zeytin tarlalarını korumak için yıllardır mücadele veren İkizköylüler, bu kez de 13 Haziran’da AKP’li milletvekilleri tarafından Meclis Komisyonu’na sunulan yeni yasa tasarısına tepki gösterdi. Zeytinliklerini korumak isteyen, doğasına ve malına sahip çıkan çiftçi kadınlar, Muğla Milas’tan Ankara’ya geldi. TBMM önünde açıklama yaparak derdini anlatan çiftçiler, ellerinde İkizköy’ün ürünü olan zeytin, zeytinyağı ve çiçek taşıdı. Çiftçilere, muhalefet bloğundan çok sayıda milletvekili de eşlik etti.

"ZEYTİNLİKLER KÖMÜRE FEDA EDİLMEZ"

Tüm çiftçiler adına konuşan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, “Bu kaçıncı torba yasa? Öyle bir yasa takılmış ki kafaya, madenler için ne zeytin, ne toprak, ne mera, ne de doğa ve orman bırakılacak. Biz üreten çiftçiler olarak; ‘Bizleri görün, bizler de insanız, bu toprakları vermek istemiyoruz’ diyoruz. Siz inatla elimizden almaya çalışıyorsunuz. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz” dedi. 2022’de gündeme gelen torba yasa kapsamında bugün olduğu gibi Ankara’ya geldiklerini anımsatan Işık, “6 yıldır hakkımızı aramak için mücadele ediyoruz. Hep şunu söylüyoruz; Şirketlerin, zenginin, güçlünün değil, köylünün, fakirin, çiftçinin, emekçinin yanında olun. Çünkü dedelerimiz o zeytin ağaçlarını yetiştirirken ayakları naylon papuç bile görmedi. Bu zeytinlikler, bir kömüre feda edilemez” ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ TOPRAKTA BIRAKTIK"

Bir yıldır emek verdikleri ürünleri hasat etmeden toprakta bıraktıklarını belirten Işık, “Çünkü biz bugün buraya gelmezsek hepsi elimizden alınacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse burada yatacağız, açlık grevine gireceğiz” diye konuştu. Işık, “AKP ve MHP’ye sesleniyorum; Ormanlar, fındık bahçeleri, tarım, hayvancılık, arıcılık gidecek. Çiftçi bitecek. Biz üretmezsek, siz şehirde ne yiyeceksiniz? İnsanların emeğine, toprağına, alın terine, meyvesine çökmek bu kadar kolay olmasın. Kimse malına mülküne güvenmesin yarın ya da yarından da yakın hepinizin malına çökecek bu yasa” dedi.

MECLİS'E ALINMADILAR

Sanayi Komisyonu'nda görüşülecek olan tasarı zeytin bahçelerinin maden sahası olarak açılmasını öngörüyor. Zeytin üreticileri ve sektör temsilcileri karşı çıktıkları tasarının görüşüldüğü komisyona katılmak istedi ve Meclis'ten içeri alınmadılar. Olay sonrası Komisyonda iktidar ve muhalefet vekilleri arasında yumruklaşmaya varan bir arbede yaşandı.

TBB TEMSİLCİSİ ŞİDDETE UĞRADI

TBMM’de görüşülmeye başlanan ve orman, mera ve zeytinlikleri doğrudan talan yetkisi vermeye çalışan kanun tasarısı çalışma komisyonuna sokulmayan TBB Çevre Komisyonu üyesi Yakup Okumuşoğlu şiddete maruz kaldı.



