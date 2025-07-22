TBMM tatile girdi, CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan tepki geldi: 'Emekli askerler, şehit aileleri ve gaziler yok sayıldı'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, AKP'nin ve Millli Savunma Bakanlığı'nın TBMM'de emekli astsubaylara, emekli subaylara, şehit ailelerine ve gazilere verdikleri sözleri tutmadıklarını belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliği için yıllarca fedakârca görev yapan emekli astsubaylarımız, emekli subaylarımız, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, yine verilen sözlerin tutulmadığı bir Meclis kapanışına daha tanıklık etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi, ancak onlarca kez kamuoyuna duyurulan vaatler bir kez daha ertelendi, bir kez daha yok sayıldı. AKP iktidarının ve Milli Savunma Bakanlığı’nın bizzat verdiği sözlerin tutulmaması, artık sadece bir siyasi ihmalkârlık değil, kurumsal vefasızlığın ve devlete duyulan güvenin ciddi şekilde zedelenmesinin göstergesidir" ifadelerini kullanan Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"MAĞDURİYETLERİ YİNE GÖZ ARDI EDİLECEK"

“Dün TBMM çalışmalarına ara verdi. Bugün ise 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da başlıyor. Eminiz ki millet olarak gururlanacağımız savunma sanayi ürünlerimiz bu fuarda sergilenecek. Ancak bu gelişmiş silah ve sistemlerden bahsedilirken, bu sistemleri kullananların fedakârlıkları ve mağduriyetleri yine göz ardı edilecektir.

Ne kadar modern harp silahına sahip olursanız olun, bunları kullanacak olan liyakatli, disiplinli ve vatansever TSK personelidir. Bu personel sınırda, dağda, denizde, uçakta, karargâhta ülkesine sadakatle hizmet etmiş, etmektedir. Ancak bu fedakârlığın karşılığı olan özlük hakları yıllardır verilmemektedir."

"VERİLEN SÖZLER BİR KEZ DAHA TUTULMADI"

"Geçmişte Milli Savunma Bakanlığı’nda personelden sorumlu görevlerde bulunan bürokratlar, TSK personelinin özlük haklarıyla ilgili haklı talepleri kulak arkası ederken; savunma sanayi vakıf şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleriyle kendi özlük haklarını güvence altına almıştır. Özellikle emekli astsubaylarımız, emekli binbaşılarımız, şehit aileleri ve gaziler, defalarca verilen sözlere rağmen hâlâ yok sayılmaktadır. TBMM tatile girdi. Verilen sözler bir kez daha tutulmadı.

Milli Savunma Bakanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, kamuoyuna birçok kez emekli askeri personelin özlük haklarının iyileştirileceğini kesin ifadelerle açıklamıştı. Ama sonuç tam bir hayal kırıklığıdır. TSK Personel Kanunu son bir yılda iki kez değiştirildi. Ancak tüm hatırlatmalara rağmen, emekli astsubayların maaşları, tazminatları ve sosyal hakları konusunda tek bir somut adım atılmamıştır. Bu sadece tutulmayan bir söz değil, aynı zamanda açık bir devlet-vatandaş ilişkisi krizi ve vefa sorunudur."

"CHP OLARAK ŞEHİT AİLELERİNİN, GAZİLERİMİZİN VE EMEKLİ ASKERLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

"Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da gerekeni yapmamış, kaynak tahsis etmemiştir. Sonuç olarak; emekli astsubaylar, emekli binbaşılar, şehit aileleri ve gaziler için umut olan vaatler içi boş sözlere dönüşmüştür. Devletine sadakatle hizmet eden bu insanlar, şimdi devletten adalet beklemektedir. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), bu insanların yasal temsilcisidir. TEMAD ve bireysel olarak emekli silah arkadaşlarımız yıllardır bu haklı talepleri gündeme getirmektedir ama duyan olmamaktadır.

TBMM açılır açılmaz, bu taleplerin ilk gündem maddeleri arasında yer alması artık ertelenemez bir zorunluluktur. Vefa, kürsüden konuşmakla değil, çıkarılan yasalarla gösterilir. Minnet, afişle değil; adaletle, hakkaniyetle, icraatla ödenir. Bu çağrı bir hatırlatma değil, bir uyarıdır: Söz verdiniz. Artık o sözlerin gereğini yapma zamanı gelmiştir. 25-30 yıl boyunca görev, risk ve sorumluluk yüklenen bu insanların emeklilikte haklarının gasp edilmesi kabul edilemez. CHP olarak şehit ailelerinin, gazilerimizin ve emekli askerlerimizin her zaman yanındayız. Verilen sözlerin takipçisi, hak mücadelesinin destekçisiyiz."