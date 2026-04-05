TBMM'ye gönderilen ilginç dilekçeler: 'Fay hatları patlatılsın, büyük depremler engellensin'

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 28. Dönem'in başlangıcı 15 Mayıs 2023'ten bu yana 31 bin 441 başvuru yapıldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 29 bin 819 dilekçe hakkında karar verdi.

"EKONOMİ TERÖRÜ GAZİSİ" ÜNVANINI İSTEDİ

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, fay hatlarının kontrollü bir şekilde patlatılarak büyük depremlerin engellenmesini istedi.

Bazı vatandaşlar da Kadir Gecesi'nin sabahıyla başlayan gün ile Kabotaj Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini talep etti.

Komisyona başvuran bir kişi, işvereninin vergi kaçırdığına dair gizli şikayette bulunduğunu, ancak kimliğinin paylaşılması sonucu işten çıkarıldığını iddia ederek, haklarının iade edilmesini, kendisine yeni bir iş ve "ekonomi terörü gazisi" ünvanı verilmesini istedi.

Dilekçe Komisyonuna gelen ilginç ve dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle: