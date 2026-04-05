TBMM'ye gönderilen ilginç dilekçeler: 'Fay hatları patlatılsın, büyük depremler engellensin'

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na, 28. Dönem'in başlangıcı 15 Mayıs 2023'ten bu yana 31 bin 441 başvuru yapıldı.
Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 29 bin 819 dilekçe hakkında karar verdi.
"EKONOMİ TERÖRÜ GAZİSİ" ÜNVANINI İSTEDİ
Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, fay hatlarının kontrollü bir şekilde patlatılarak büyük depremlerin engellenmesini istedi.
Bazı vatandaşlar da Kadir Gecesi'nin sabahıyla başlayan gün ile Kabotaj Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini talep etti.
Komisyona başvuran bir kişi, işvereninin vergi kaçırdığına dair gizli şikayette bulunduğunu, ancak kimliğinin paylaşılması sonucu işten çıkarıldığını iddia ederek, haklarının iade edilmesini, kendisine yeni bir iş ve "ekonomi terörü gazisi" ünvanı verilmesini istedi.
Dilekçe Komisyonuna gelen ilginç ve dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:
- Kamuda görev yapan 65 yaş üstü çalışanların zorunlu emekli edilmesi,
- Mucit mahkumların tespit edilerek desteklenmesi,
- Kuzenlerin evlenmesinin yasaklanması,
- Her televizyon kanalında günde 1,5 saat dini programlar yapılması için kanun çıkarılması,
- 50 yaşının üstündeki kişilere sosyal medya yasağı getirilmesi,
- Belediye başkanlarının cumhurbaşkanı tarafından atanması,
- 'Bay-bayan' kelimelerinin kullanımının yasaklanması,
- Büyünün yasaklanması,
- Milletvekillerine sergiledikleri tutumlar nedeniyle din kültürü, genel ahlak ve edep derslerinin verilmesi,
- İşsiz gençlere vatandaşlık maaşı adı altında maaş bağlanması,
- 'Yaratmak' kelimesinin Türk Dil Kurumu ve RTÜK mevzuatında yapılacak düzenlemelerle sınırlandırılması.