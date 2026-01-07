TBMM'ye yeni düzenleme: Bakan Göktaş ayrıntıları ile açıkladı

AKP, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında TBMM'de grup toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göktaş, yeni getirilecek olan doğum izni düzenlemesine ilişkin konuştu.

"BABALAR İÇİN DE 10 GÜNE GENİŞLETİYORUZ"

Göktaş, şöyle konuştu:

"Torba yasamız Meclis’e geldikten sonra, milletvekillerimizin değerlendirmesiyle komisyon aşamasından sonra yasallaşmasını öngörüyoruz. İnşallah en yakın zamanda, önümüzdeki haftalarda önce komisyona, akabinde de Genel Kurul’a gelmesini öngörüyoruz. Çalışmamız tamamlandı

16 haftadan 24 haftaya çıkmasını önerdik. Doğum öncesindeki 8 haftayı, isterse annelerimiz 6 haftasını doğum sonrasına ekleyerek süreci bu şekilde tamamlayabilecek. Mevcutta izinde olanlar da otomatik olarak bu düzenlemeden, yararlanacak. Babalar için de izin süresini 5 günden 10 güne çıkarıyoruz."

Göktaş ayrıca 15 yaş altına internet sınırlamasına ilişkin de konuştu:

"Akran zorbalığından tutun da malesef pek çok olumsuz içeriklere maruz kalabiliyor. Bu hususta hiçbir şey yapmamak artık bir seçenek olmadığını görüyoruz. Çocuklarımız üzerinden para kazanan şirketlere emanet edemeyiz, sadece onların eline teslim edemeyiz."