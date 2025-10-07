TBMM yeni yıla böyle başladı: Erdoğan ayakta karşılandı, ilk yoklamada ise çoğunluk sağlanamadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama yılı, özel oturumda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlamıştı.

CHP ve TİP açılışı, muhalefete yönelik uygulanan yargı kıskacı nedeni ile boykot etti. Öte yandan TBMM'de bulunan diğer partiler Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

İLK YOKLAMADA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün yaptığı açıklamada ise, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye geldiği ilk gün 300 milletvekilinin ayakta beklediğini belirterek, şunları yazdı:

"İlk kanun teklifinin görüşüldüğü haftada ise alınan ilk yoklamada çoğunluk sağlanamadı ve meclis kapandı. Sizin saygınız tek adama, millete değil…."

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, "AKP milletvekilleri Meclis’e gelmedi, TBMM bugün de kapandı. Milletin iradesine saygı duymayan bu anlayış, demokrasiyi kilitliyor. Meclis’i çalıştırmayan iktidar, millete hizmet edemez" ifadeleri ile tepkisini gösterdi.

"BU SESSİZLİK İNSANLIK VİCDANINDA YANKILANDI"

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ise Sumud Filosu’na yönelik hukuksuz müdahalelere ilişkin genel görüşme önergesinin, AKP ve MHP’nin oylarıyla TBMM’de reddedildiğini duyurdu.

Meriç, "Bugün Meclis’te yaşanan tablo netti: İlk kanun teklifinde dahi çoğunluk sağlanamadı ve Genel Kurul kapandı. Bu sessizlik, sadece salonda değil; insanlık vicdanında da yankılandı. Tarih yine hatırlatıyor: Güç geçici, vicdan kalıcıdır!" diye ekledi.