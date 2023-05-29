TBMM'de hareketli saatler: Milletvekili kayıtları devam ediyor

Yayınlanma: 29.05.2023 - 14:04

Güncelleme: 29.05.2023 - 14:04

Yeni seçilen milletvekillerinin Meclis Şeref Holü'nde kayıt işlemleri bugün de devam etti.

Bugün mazbatasını alan AKP'den DSP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Mardin Milletvekili Muhammet Adak, Konya Milletvekili Meryem Göka, Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt;

CHP'den Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer;

MHP'den Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş;

Yeşil Sol Parti'den İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Muş Milletvekilleri Sezai Temelli, Sümeyye Boz kayıt işlemlerini tamamladı.

Ayrıca, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik mazbatasını göndererek kaydını yaptırdı.

AKSAKAL: TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ SANDIĞA YANSIDI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100’üncü yılında, Cumhuriyet Meclisinde, Gazi Mecliste görev alma şansını elde ettiğini söyleyerek, "Bu büyük bir mutluluk ve onur benim için. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları beklenen bir sonuçtu. Siyaset esasen ekonomik politikaların tartışılarak yürütülmesi gereken bir zemini ararken maalesef bu seçim döneminde küresel emperyalizmin ülkemiz üzerinde planladığı hadiselerin bir uygulama alanı haline getirildi. Bu tartışılır oldu. Tabii Türk milleti 10 bin yıllık geçmişi olan kadir bir millet bu topraklar üzerinde. Ülkesinin vatanıyla, milletiyle, bölünmez bütünlüğü konusunda hassasiyetini bir kere daha gösterdi. Bu ülkenin terör örgütlerine teslim edilemeyeceğini, uluslararası küresel sistemin mandası haline gelemeyeceğini bu seçimde göstermiş oldu. Bence Türk milletinin iradesi sandığa yansıdı" dedi.

MHP'Lİ YILDIZ: TÜRK MİLLETİ KAZANMIŞTIR

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise sulh ve sükun içerisinde çok güzel bir seçim geçirdiklerini belirterek, "Kayda değer bir olay olmadı. Dün demokrasi bayramıydı. Bu işin kaybedeni yoktur bana göre. Türk milleti kazanmıştır. İnşallah 10 ay sonra da mahalli seçimlerde Cumhur İttifakı bu başarısını devam ettirecektir" diye konuştu.

CHP'Lİ GÜRER: EŞİT OLMAYAN ŞARTLAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Eşit olmayan şartlarda bir seçim sürecini tamamladık. Tekrar Mecliste görevimizi sürdüreceğiz. Mecliste bulunduğumuz süre içerisinde işçi, çiftçi, engelli, emekli, esnaf her kesimin sorunlarını gündeme getiriyordum, bundan sonra da ona devam edeceğiz" dedi.

İYİ PARTİLİ TÜRKEŞ: GÜZEL BİR SEÇİM DÖNEMİ GEÇİRDİK

İYİ Parti Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'ın kızı Ayyüce Türkeş de "Hepimiz için hayırlı olsun. Türkiye için hayırlı olsun. Gayet güzel bir seçim dönemi geçirdik. Şahsım adına çok duygusal, maneviyatı çok yüksek bir seçim çalışması ve seçim kampanyası geçirdim. O yüzden Adana halkına da buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah Mecliste başta Adana için daha sonra da Türkiye için çok güzel çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.