TBMM'nin gündemi Barınamıyoruz Hareketi

12 Aralık 2021 Pazar, 15:44

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların kesin hesabı ve bütçeleri görüşülüyor. Gruplar adına AKP'nin ardından CHP, HDP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri söz aldı.

"UYUŞTURUCU BARONLARI ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK DOLAŞIYOR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Öğrencilerden bahsediyoruz, eğitimden bahsediyoruz. Böyle bir günde gençlerden bahsediyoruz, eğitimden bahsediyoruz. 40 genç kardeşimiz, Ankara'ya gelip dertlerini anlatmak istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ve sizin iktidarınızda neden gözaltına alınırlar? Ne yaptılar? Kaçakçılık yapanlar serbest bırakıldı bu ülkede, adam vuranlar serbest bırakıldı bu ülkede, uyuşturucu baronları ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor bu ülkede. İçişleri Bakanı buna cevap veremiyor ama 40 genç sadece 'yurt istiyoruz' dediği için Türkiye Cumhuriyeti'nde gözaltına alınıyor" dedi.

Özkoç'un eleştirileri sırasında AKP sıralarındaki milletvekilleri komisyonda bulunan bakan ve kurum başkanlarını tebrik etmek için yerlerinden kalktı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, AKP'li milletvekillerine sık sık uyarıda bulundu. Ancak vekiller yerine oturmadı.

"HIRSIZLIĞI DURDURUN"

Konuşmasına devam eden Özkoç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na da şu eleştirilerde bulundu:

"2011 yılında, Karasu Limanı ile ulusal demir yolunu bağlamayı öngören 73 kilometrelik bir demir yolunun inşasına başlandı. Ulaştırma Bakanı umarım dinliyordur beni. Sakarya merkezden Karasu'ya gidecek olan bu 73 kilometrelik demir yolunun ihalesi 320 milyon liraya Seza İnşaat'a verilmiş arkadaşlar, 320 milyon liraya. 5 Ekim 2013'te bitmesi gerekiyor, şu anda yüzde 23'ü gerçekleşmiş. 320 milyon lira, tamamına ödenmesi gerekiyorken şirkete ödenen para 825 milyon lira ve şirket yok ve şu anda inşaat tamamen durmuş durumda ve kimseden ses yok. 'Yol yapmayın' demiyoruz, 'demir yolu yapmayın' demiyoruz ama milletin, cebinden parasını ödeyip de geçebileceği yollar yapın, bir avuç zenginin geçebileceği değil. Siz bunları yaparken biz diyoruz ki 'Hiç olmazsa müteahhitlerin bu şekilde para çalmasına, hırsızlık yapmasına engel olmayan bakanlıklarınıza bir şey söyleyin. Bununla ilgili Sayıştay raporları var.' Yoksa yol yapılmış, başımızın üzerine; köprü yapılmış, başımızın üzerine ama 'hırsızlığı durdurun' diyoruz.”

"BU İKTİDARIN İCRAATI TAM DA BU"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise, "Eğitime, gençliğe, doğru bilgiye düşman bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. Evet, öğrencileri ben de söyleyeceğim. Ankara girişinde 'Barınamıyoruz' hareketinden öğrenciler, 40 öğrenci şu anda gözaltında. Üstelik sadece normal bir gözaltı işlemi değil. Bize gelen bilgiye göre boyunlarına tekmeyle vurulmuş, ciddi darp edilmişler ve bir öğrencinin de kolu kırık. Yani anayasal bir hak olan tepki, muhalefet etme hakkını kullanan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşüldüğü gün Ankara'da işkence edilerek gözaltına alınıyor. Gerçi buna bilmiyorum, ne diyelim? Adalet Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü gün de cezaevinden bir kadının cenazesi çıktı ve tek kelime edilmedi. İşte bu iktidarın icraatı tam da bu" dedi.

"TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR"

İYİ Parti Grup Başkanı Dursun Müsavat Dervişoğlu da, "Dün sayın Cumhurbaşkanı, yaptığı konuşmada 'sosyal medyaya çekidüzen vereceğiz' ifadelerinde bulundu. Bunu talimat olarak alan bazı çevreler de kendilerine 'sokak habercisi' diyen ve sosyal medyada çektikleri görüntüleri yayınlayan 3 genç arkadaşı gözaltına almışlar. Ayrıca yine sıkıntılarını anlatmak için bugün Ankara'ya gelen öğrenci kardeşlerimizin de gözaltına alındığını ve kötü muameleye tabi tutulduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Üzüntümüzü ifade etmemize vesile olan bu durumun, bir iktidarın bu kabil şeylerle anılmasının muhalefete değil, iktidara zarar vereceğinin bilinmesi çok önemli. Özellikle bu kabil uygulamalardan hükümeti uzak durmaya davet ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın neler yaptıklarını bilmiyoruz, haklarındaki tahkikatın çerçevesini de henüz öğrenebilmiş değiliz ama bu kabil gözaltıların Türkiye'ye yakışmadığını ifade ediyorum" diye konuştu.