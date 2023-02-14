TCDD açıkladı: Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedelere 24 saat ücretsiz

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:13

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 13:13

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesinden İstanbul’a gelen yurttaşların Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

TCDD'den yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir” denildi.