TCDD açıkladı: Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedelere 24 saat ücretsiz

TCDD, deprem bölgesinden İstanbul’a gelen vatandaşların Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:13
TCDD açıkladı: Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedelere 24 saat ücretsiz
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesinden İstanbul’a gelen yurttaşların Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

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TCDD'den yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir” denildi.


TCDD metro Kağıthane-İstanbul Havalimanı Kağıthane

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