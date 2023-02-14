TCDD açıkladı: Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı depremzedelere 24 saat ücretsiz
TCDD, deprem bölgesinden İstanbul’a gelen vatandaşların Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesinden İstanbul’a gelen yurttaşların Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattını 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
TCDD'den yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir” denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- 7 gündür sessizdi: Bahçeli'den skandal sözler
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- AKP'den ilk açıklama: Bunu konuşmaya utanırız
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- Haluk Levent kaza geçirdi
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama
- Binaları enkaza döndü: O müteahhit ailesiyle kaçtı!
- Hepsini isim isim yazacağım