Kağıthane'de gecekondu kömürlüğünde yangın: Cesedi bulundu...

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:32

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 09:33

Kağıthane Keskingil Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, anne baba ve oğullarının kaldığı gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç’ın cesedi ile karşılaştı.

Çevreye güvenlik şeridi çeken ekiplerin olay yeri inceleme çalışmaları sürüyor.