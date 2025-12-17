Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçi alımı başvuru süreci kasım ayında gerçekleşti. Peki, TCDD işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? 780 TCDD işçi alımı kura sonuçları nereden öğrenilir?

TCDD KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TCDD kura çekilişi sonrasında, asıl ve yedek adayların isim listelerinin TCDD'nin resmi internet sitesi olan tcdd.gov.tr üzerinden yayımlanması beklenmektedir. Ancak, adayların bu listelere erişimi için resmi duyuruyu takip etmeleri gerekmektedir. Kura sonuçlarının ilanı genellikle çekilişten sonraki birkaç gün içinde yapılmaktadır.

TCDD İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TCDD kura sonuçları açıklandığında, adaylar sonuçlarını TCDD'nin resmi web sitesi üzerinden sorgulayabileceklerdir. Sonuçlar genellikle PDF formatında bir liste olarak yayımlanır ve adaylar bu listeden T.C. kimlik numaraları veya isimleri ile sorgulama yapabilirler.

Resmi Site: Sonuçlar için takip edilmesi gereken ana kaynak www.tcdd.gov.tr adresidir.

Duyurular Bölümü: Sitenin "Duyurular" veya "İnsan Kaynakları" bölümü kontrol edilmelidir. Kura sonucunda ismi "asıl aday" olarak açıklanan kişiler, TCDD tarafından talep edilecek belgeleri belirtilen süre içinde teslim etmekle yükümlü tutulacak.