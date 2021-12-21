TCDD raporundan yandaş çıktı: 10 yıldır kira alınmıyor

21 Aralık 2021 Salı, 14:33

Sayıştay’ın, Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları’na (TCDD) yönelik 2020 yılı Denetim Raporu’na Gerçek Gündem ulaştı.

Sayıştay’ın raporunda, TCDD’ye yönelik birçok tespit yer alırken, mülkiyeti TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’ne ait taşınmazlardan kiraya verilenlerin bir kısmının kiralarını ödemediği belirtildi.

10 YILDIR KİRA ÖDEMEYENLER VAR

Gerçek Gündem'den Sami Menteş'in haberine göre, 110 aydır kirasını ödemeyen yerlerin de olduğunun belirtildiği raporda, TCDD’nin buna rağmen kira bedellerini tahsil etmediği ve fesih hakkını kullanmadığı belirtildi.

Raporda, İstanbul Kadıköy’de bulunan bir otoparkın 110 aydır kirasını ödemediği ve toplam borcunun 441 bin 497 TL’ye ulaştığı, Kadıköy’de bulunan spor tesisinin de 110 aydır kirasını ödemediği ve borcunun 163 bin 520 TL olduğu kaydedildi.

İstanbul’un çeşitli bölgelerinde bulunan 50 ATM için 36 aydır kira ödenmediği ve borcun 3 milyon 369 bin TL’ye ulaştığı, Maltepe’de bulunan bir iş merkezinin de 104 aydır kira ödemediği ve borcunun 20 milyon 534 bin lira olduğu belirtildi.

51 MİLYON 854 BİN LİRA ALACAK VAR

Aylarca kira ödemeyen yerler arasında otopark, pastane, büfe, restoran, antrepo, eğlence merkezi, akaryakıt istasyonu gibi yerler var.

TCDD’nin kiralardan alması gereken ancak almak için herhangi bir işlem yapmadığı miktar 51 milyon 854 bin liraya ulaştı.

"YANDAŞA ÇEKİLEN PEŞKEŞİN RESMİ BELGESİ"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu durumun yandaşa çekilen peşkeşin resmi belgesi olduğu kaydetti.

Sümer, şu ifadeleri kullandı:

“2020 Yılı Sayıştay Raporları Meclise Ulaştı. Raporlar kesilmiş, kısaltılmış olmasına rağmen birçok kamu kurumdan yolsuzluk, usulsüzlük akıyor. Devlet Demiryolları’nın 2020 yılında 3.8 Milyar Lira Zarar Ettiğini açıklamış aynı TCDD’nin kendi mülkü olan yerler var.

Birçoğu İstanbul’da olan bu yerlerden ne hikmetse kurum kira alamıyor. Otopark, Restoran, İş Merkezi, Spor Tesisi, Benzinlik, Lokanta, Büfe gibi mülkü sizin olan işletmeniz olacak; ancak 67 ay, 82 ay, 104 ay, 110 ay kira almayacaksınız. Ve bu kira alacaklarınızın toplamı Tam 51 Milyon 800 Bin Lira olacak. Akıl alır şey değildir. Bunun tek bir açıklaması vardır. Bu durum yandaşa peşkeşin resmi belgesidir. Esnaf 2 ay kirasını ödeyemediği zaman kapısına icra memurunu diken Saray İktidarı, Devletin malını, kendi yandaşına yıllarca kira almadan veriyorsa burada haram vardır.

Ekonomiyle ilgili Nas surelerini hatırlatanlar, yetim hakkıyla, kamu malıyla ilgili olan sureleri de bir zahmet açıp okusunlar. Artık yeter. Devletin malıyla yandaşın zengin olmasına kimsenin dayanacak gücü kalmamıştır.”