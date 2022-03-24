Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: 'KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz'

24 Mart 2022 Perşembe, 11:34

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantıda sunum yaptı.

Kavcıoğlu sunumda "Yönetilen, yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı" diye konuştu.

"Geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik" diyen Kavcıoğlu "Aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

"DENGELEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kavcıoğlu burada yaptığı açıklamada özetle şöyle konuştu:

"Yönetilen/yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı. Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor. KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.

TCMB olarak aynı kararlılıkla rezervlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz.

Son bir yıldır geliştirdiğimiz proaktif rezerv yönetim stratejimizi son aylarda çeşitlendirdik. Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor."