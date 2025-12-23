TDK duyurdu: 'Yılın kelimesi' önerileri halkoylamasına açıldı

TDK'den yapılan açıklamaya göre, geçen ay Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle '2025 Yılının Kelimesi/Kavramı'nı belirlemek için öneri süreci başlatıldı.

Bu kapsamda, Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavram halkın oylamasına açıldı.

Bu kelime/kavramlar 'dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme' oldu.

28 ARALIK SON GÜN

22 Aralık'ta başlayan oylama süreci 28 Aralık 2025'te saat 17.30'da sona erecek.

Oylamaya katılmak isteyenler, Türk Dil Kurumunun genel ağ sayfasında yer alan 'https://anket.tdk.gov.tr/' bağlantı üzerinden oy kullanabilecek.