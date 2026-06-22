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TDK'nin Babalar Günü'nde sildiği Atatürk paylaşımı tepki çekti

TDK'nin Babalar Günü'nde sildiği Atatürk paylaşımı tepki çekti

22.06.2026 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TDK'nin Babalar Günü'nde sildiği Atatürk paylaşımı tepki çekti

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) Babalar Günü'nde "Atatürk Türk milletinin babasıdır" örneğiyle yaptığı paylaşımı sessiz sedasız silmesi tepkilere neden oldu.
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 12 Temmuz 1932'de "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla kurulan Türk Dil Kurumu (TDK), sosyal medya hesabından yaptığı Babalar Günü paylaşımıyla tartışmaların odağına yerleşti.

TDK'nin resmi X hesabı üzerinden Babalar Günü'ne özel olarak hazırlanan görselde, sözlükteki "baba" kelimesinin anlamlarına yer verildi. Görselde, "Atatürk, Türk milletinin babasıdır" ifadeleri kullanıldı. Ancak TDK, büyük beğeni toplayan ve anlamlı bulunan bu paylaşımı kısa süre sonra sessiz sedasız bir şekilde hesabından kaldırdı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Kurucusu olduğu kurumun Atatürk'ü anan bu içeriği hiçbir açıklama yapmadan yayından kaldırması, sosyal medya kullanıcılarının ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı.

Birçok vatandaş, ekran görüntülerini paylaşarak kuruma yönelik eleştirilerini dile getirdi.

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"BU KADAR MI VEFASIZSINIZ?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu, aşağıdaki görseli önce paylaştı, sonra sildi. Kim, neden rahatsız oldu da bu paylaşımı silmek zorunda kaldınız? Bu kadar mı vefasız, bu kadar mı nankörsünüz?" dedi.

CHP'li Muharrem İnce ise, "Türk Dil Kurumu varlığını borçlu olduğun o büyük insana vefasızlık yapma, üç beş nankörün tepkisinden çekinip paylaşımını kaldırma: Atatürk Türk Milletinin babasıdır!" ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ SKANDALLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Bu silme olayının ardından TDK'nin yakın geçmişte yaptığı bir başka hata da tekrar gündeme taşındı.

Kurumun, 2024 ve 2025 yıllarında ünlü Türk edebiyatçı Nurullah Ataç'ı anmak için yayımladığı içeriklerde, Amerikalı-İngiliz şair T.S. Eliot'ın fotoğrafını kullandığı ortaya çıkmış ve bu dikkatsizlik de o dönem büyük eleştiri toplamıştı.

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #TDK

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