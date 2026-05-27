TDK, anma videosuna Nurullah Ataç diye ABD'li ünlü şairi koydu: 10 gün sonra fark edip, sildiler

Türk dilinin sadeleşmesi ve öz Türkçe akımının öncülerinden olan ünlü eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah Ataç'ın vefat yıl dönümü için anma mesajı yayımlayan Türk Dil Kurumu (TDK), kurumsal sosyal medya hesabında bir hataya imza attı.

ABD'Lİ ŞAİRİ KULLANDILAR

Kurum, Türk edebiyatı yazarlarından Ataç'ı anmak amacıyla yazarın hayatına ilişkin bir video hazırladı. Daha videonun girişinde Nurullah Ataç fotoğrafı yerine dünyaca ünlü Amerikalı-İngiliz şair ve oyun yazarı T.S. Eliot'ın (Thomas Stearns Eliot) fotoğrafını kullandı.

Halktv'nin aktardığına göre, Türk Dil Kurumu’nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden 17 Mayıs tarihinde yapılan paylaşıma, "Türk edebiyatının önemli isimlerinden, eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah Ataç’ı vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" notu düşüldü.

17 Mayıs'ta yapılan paylaşım, 10 günün ardından fark edilip silindi.