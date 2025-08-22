'Tecavüz ediyorlar' diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

Olay Aksaray'daki Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kent Park'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakileri gece yarısı bir kadının çığlıklarıyla uyandı.

"Tecavüz ediyorlar, yardım edin" diye çığlık atarak bağıran kadın yurttaşları da tedirgin etti. Çığlık seslerini duyan kimi yurttaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, kimisi de kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu.

Çığlık seslerinin ardından yardım için kadının yanına giden bir genç neye uğradığını şaşırdı. Kendisine yardım etmek için gelen genci önce itip kakan ve diğer yardıma gelenlere de tehditler savuran kadın, genci itip kakmasının ardından tekme atarak darp etti.

YARDIMA GELENLERE VURDU

Tüm bu anlar kameralara yansırken, hem yardım isteyen, hem de yardıma geleni darp eden, sonra da "Yaklaşma" deyip tehditler savurarak küfür yağdıran kadın elindeki telefonla da sürekli birilerini arayarak konuşma yaptı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri kadını arabaya bindirerek polis merkezine götürürken, ortada ne bir tecavüz vardı, nede yardıma ihtiyacı olan bir kadın. Yardıma koşup darp edilen genç yediği tekmeyle kalırken, ismi bilinmeyen kadının akıbeti ise adli kayıtlara girmedi.