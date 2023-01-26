Andrew Tate terörü

26 Ocak 2023 Perşembe

Sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, insan kaçakçılığı, organize suç ve tecavüz suçlamalarıyla Aralık ayında Romanya’da gözaltına alındı.

İngiltere ve ABD vatandaşı Tate’e genç kadınları evinde zorla alıkoymak, zorla evlendirmek, tecavüz etmek ve pornografik görüntüler oluşturmaya zorlayarak çok yüksek paralar kazanmak gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Sosyal medya üstünden genç erkeklere ve erkek çocuklarına ‘erkeklik’ öğrettiğini iddia eden Tate’in milyonlarca sanal destekçisi var.

İngiltere'de okullarda yaşı 13’e inen erkek çocukları arasında Tate bir çeşit ‘erkeklik ideali’ olarak görülüyor.

Şiddeti öven aşırı görüşleri nedeniyle TikTok’ta yasaklanmadan önce Andrew Tate etiketini taşıyan videolar 12,7 milyar kez izlenmişti.

Sosyal medyada lüks arabalarla, silahlarla, purolar ve yarı çıplak genç kadınlarla birlikte poz vererek güya ‘yüksek erkek hayatının’ nasıl olması gerektiğini takipçileriyle paylaşan Tate, en radikal biçimiyle kadın düşmanlığı hareketinin liderlerinden biri.

Tate kadınların evde oturması, yanında kocası yoksa dışarı çıkmaması, asla araba kullanmaması gerektiğini açıkça söyleyen biri.

Kadınların ‘erkeğin mülkü’ olduğunu ve onları önce kendisi ‘damgalamak’ için sadece 18-19 yaşlarındaki kadınlarla birlikte olduğunu söylüyor.

Ancak Tate’in sosyal medyada doğrudan mesajlarla 18 yaş altındaki genç kızlara cinsel yaklaşımlarda bulunduğu da biliniyor.

ABD eski Başkanı Donald Trump’a ‘kadınları bacak arasından kavramak gerektiğini’ söylediği için saygı duyduğunu da açıklayan Tate’e göre kadınların tecavüze uğramalarından kadınlar sorumlu.

Geçmişte kick boks yapan ve bazı TV programlarında boy gösteren Tate, İngiltere’de yaşadığı dönemde bir kadına saldırdığı için hakkında başlatılan polis soruşturmasından kaçmak amacıyla ülkeyi terk etmişti.

Bir videosunda tecavüz suçlamalarından kaçmak için Romanya’ya gittiğini kabul eden Tate, ‘Ben tecavüzcü değilim. Ama istediğim her şeyi yapmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum’ demişti.

Tate’in pornoculuk dışında önemli gelir kaynaklarından biri internet üstünden yönettiği Hustler’s Üniversitesi.

Bu ‘eğitim programı’ sayesinde yüzbinlerce genç erkeğe kısa yoldan para kazanmanın yollarını anlatan Tate’e, üyeler ayda 50 dolar ödüyor.

Tate’in aylık gelirinin 10 milyon dolar civarında olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Tate’in ‘Savaş Odası’ adını verdiği erkeklerden oluşan internet ağında ‘nasıl erkek olunur’, ‘kendimizi nasıl ispatlarız’, ‘çocukluktan erkekliğe’ başlıkları altında geleceğin kadın düşmanlarını, tacizcilerini ve suçlularını yetiştirmeyi hedefliyor.

Tate İngiltere'de aşırı sağcı politikacı Nigel Farage ile yakınlığıyla biliniyor.

Kendine kadın düşmanı bir erkek tarikatı kurarak milyonlarca dolar kazanan Tate’in yeni bir pazar olarak gördüğü son hedefi Müslüman çocuklar.

Daha önce İslam karşıtı aşırı sağcı kişilerle ‘takılan’ Tate, Ekim ayında Müslüman olduğunu açıkladı ve Romanya’daki duruşmasına elinde Kuran ile gitti.

‘Batı medeniyetinin kızları şefkatli bir anne ve sadık bir eş olmaktansa tatile gitmeye teşvik ettiğini’ söyleyen Tate, İslam’ın, ‘Erkeklerin şu anda karşı karşıya olduğu pek çok sorunu çözdüğünü’ savunuyor.

Tate, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta halen yasaklı.

Ancak onun gibi ‘zengin ve güçlü’ olmak isteyen genç erkekler arasında bir fenomen olmayı sürdürüyor.

Andrew Tate sadece batıda değil, tüm dünyada genç insanları kadınlara karşı zehirlemesi ve suça teşvik etmesi açısından çok tehlikeli radikal bir akımın baş militanı.