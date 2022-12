Andrew Tate, Romanya’da gözaltına alındı

ABD merkezli yayın kuruluşu Semafor, Romanya merkezli Libertatea ve Gândul gazetelerine göre polis, insan kaçakçılığı ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Tate kardeşleri gözaltına aldı.

Reuters haber ajansı da insan kaçakçılığının yanı sıra bu isimlere tecavüz suçlamasının da yöneltildiğini aktardı.

Reuters aynı zamanda avukatlarının bir açıklama yapmadığını ancak gözaltına alındıklarını doğruladığını belirtti.

Savcıların açıklamasında ise zanlıların "kadınları pornografik görüntüler oluşturmaya zorladığı ve böylece çok yüksek paralar kazandıkları" belirtildi.

Zanlılar tarafından cinsel tacize uğrayan altı kadının olduğu da açıklamaya eklendi.

Romanya’nın Organize Suç ve Terörizm Birimi’nden Perşembe günü yapılan açıklamada isim verilmeden iki İngiliz vatandaşı ve iki Romanya vatandaşının 24 saat boyunca ifadelerinin edinilmesi amacıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlılara kadınları zorla evlendirmek, taciz etmek ve kadınlara sömürü amaçlı video çektirmek suçlamalarının yöneltildiği aktarıldı.

Libertatea gazetesi, yargı mercilerine dayandırdığı haberinde Andrew ve Tristan Tate’in insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlamarıyla sorgulandığını belirtti.

Tate kardeşlerin sözcüsü tarafından İngiliz basın kuruluşları Independent ve Daily Mail’e yapılan açıklamada, “gözaltı iddialarına dair şu an bir şey söyleyemeyecekleri ancak Andrew ve Tristan kardeşlerin Romanyalı yetkililere sonsuz saygısının olduğu ve her şekilde yardım etmeye çalışacakları” belirtildi.

Nisan ayında Romanya polisi Tate’in evini bir kadının burada tutulduğu iddiaları üzerine insan kaçakçılığı suçlamasıyla basmıştı.

Daily Beast ise soruşturma sürdükçe polisin suçlamaları insan kaçakçılığı ve tecavüze dönüştürdüğünü haberleşmişti.

O dönem Daily Beast’e konuşan Tristan Tate, “evinde hiçbir kızın bulunmadığını ve kimsenin gözaltına alınmadığını” söylemişti.

