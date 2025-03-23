TED Üniversitesi öğrencileri derslere katılmama kararı aldı: ‘Şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın yanındayız’

Yayınlanma: 23.03.2025 - 17:46

Güncelleme: 23.03.2025 - 17:46

Türk Eğitim Derneği (TED) Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanlığı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bir bildirge yayımladı. Öğrenciler, 1 hafta boyunca derslere katılmayacaklarını duyurdu. Bildirgede, TED’in değerlerinin Atatürk’ün çağdaş ve bilimsel eğitimi yaygınlaştırma vizyonuna dayandığı vurgulanarak “Bizler de bu mirasın bir parçası olarak, hukukun üstünlüğüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne, demokratik hakların korunmasına inanıyor ve bu değerleri savunmaya devam ediyoruz.

Son dönemde yaşanan hukuksuzluklar, akademik özgürlüklerin kısıtlanması ve demokratik hakların ihlali, üniversitelerimizi birer özgür düşünce yuvası olmaktan uzaklaştırmaktadır. Bizler, yalnızca kendi haklarımız için değil, tüm toplumun özgürlük, eşitlik ve adalet ilkelerine bağlı kalabilmesi için sesimizi yükseltmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik her türlü baskı ve şiddeti reddediyoruz, demokratik haklarını kullanırken sistematik şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın yanındayız” denildi.

ÖĞRETMENLERDEN RİCA ETTİLER

Öğretmenlerine yönelik ricada bulunan öğrenciler, “Siz değerli hocalarımızdan beklentimiz, bu süreçte bizlere anlayış göstermeniz ve anayasal haklarımızı kullanırken eğitim sorumluluğumuzla çatışmaya düşmememiz için destek olmanızdır. Üniversiteler, özgür düşüncenin ve bilimsel merakın geliştiği yerler olmalıdır. Baskının, korkunun ve sessizliğin değil.

Eğer bir üniversite öğrencisine şiddet varsa, ders yok! Unutulmamalıdır ki, suskunluk adaletsizliği besler. Bizler, baskıya karşı sessiz kalmanın değil; dayanışmanın ve adaleti savunmanın bizi daha güçlü kılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.