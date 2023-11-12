Tedbir almadan tadilat yapmaya kalkıştı! Kağıthane'de yürekleri ağıza getiren görüntüler...
İstanbul Kağıthane'de, önlem almadan 5. kattaki dairenin balkonunda tadilat yapmaya çalışan kişi tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hamidiye Mahallesi'nde 8 katlı bir apartmanın 5. katındaki dairede, güvenlik önlemi almadan bir ayağını yangın merdivenine diğer ayağını ise balkona dayararak tadilat yapmaya çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde bir kişinin, binanın 5. katında bulunan dairenin balkonunda tadilat yapmak istediği anlar görülüyor Bir ayağını yangın merdivenine, diğer ayağını balkona dayayan adamın kendini tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde görüntüyü kaydeden vatandaşın, "Kaçıncı kattasın kardeşim, iş güvenliği, iş" dediği de görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- Kurukahveci Mehmet Efendi’den yeni ‘İsrail’ açıklaması!
- İşte CHP'nin yeni MYK üyeleri...
- Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
- 'Bu vebalin altından kalkamazlar'
- Ek ders ücretlerine zam kararı
- İşte CHP'nin yeni MYK üyelerinin özgeçmişleri…
- İşte en ucuz sıfır otomobiller
- 'Hastane otoparkındaki ceset' vahşetinde yeni gelişme!
- 10 Kasım’da hakaretler savurmuştu