Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürerek tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı!

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:21

Güncelleme: 30.11.2023 - 12:29

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan’ın futbol ve iş dünyasının önemli isimlerinden topladığı milyonlarla oluşturduğu ‘yüksek getirili fonun’ yankıları Türkiye gündeminde yerini koruyor.

İddiaya göre saadet zincirinin içinde olan ve sisteme 10 milyon lira yatıran "Muci" lakaplı İranlı Hakkani, parasını talep ettiği fakat alamadığı Erzan'ı kaçırdı. Boş bir araziye götürüp video çeken Hakkani, Erzan'a söylediklerini tekrarlattı. Erzan'ın yüzündeki şişlikler de dikkat çekti. Öte yandan Erzan, iddianamede Hakkani tarafından tehdit edildiğini söylemişti.

TEFECİLER EVİNDEN ALDI

Kamuoyunda tanınan futbolcuları kandırıp milyonlarca dolar vurgun yapan ve tefeciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Seçil Erzan'ın o anlara ait videosu ortaya çıktı. Söz konusu görüntüler Kanal D Haber'de yayınlandı.

Çekilen görüntülerde Erzan, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Senden çok rica ediyorum. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" ifadelerini kullanıyor.

ERZAN'IN BAHSETTİĞİ "MUCİ" KİM?

Erzan'ın Muci diye bahsettiği kişi ise iddianamede adı geçen ve aynı zamanda Erzan'ın üniversiteden arkadaşının eşi İranlı Hakkani. İranlı Hakkani'nin de saadet zincirinde ve Erzan'a para verenlerden biri olduğu biliniyor. Hakkani'nin, Erzan'dan daha fazla para istemesi üzerine Erzan'ın Tefeci Süleyman Aslan'a giderek 10 milyon lira aldığı iddia ediliyor.

14 MİLYONLUK SENET İMZALAMIŞ

Erzan, İranlı Hakkani ile birlikte 10 milyon liraya karşılık 14 milyon liralık senet imzaladığını ve bunu elden ödediğini ifade etti.

Erzan, "Ayrıca Süleyman Arslan 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Arslan'a ödedim. Bu zamana kadar Arslan'a çok fazla faiz ödedim" ifadelerini kullandı.