Teğmen Ebru Eroğlu'na ret kararı gelmişti: Ümit Özdağ tarihine dikkat çekti

26.03.2026 14:42:00
ANKA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, teğmen Ebru Eroğlu'nun, ihraç kararına karşı açtığı davada alınan karara ilişkin, "Ebru Teğmen'le ilgili karar alındığı tarih ilginç, 13 Mart. 13 Mart'ın özelliği nedir? 13 Mart'ın özelliği, Mustafa Kemal'in Harbiye'ye giriş tarihi ve Harbiyelilerin geleneksel yoklamada ‘1283 içimizde’ diyerek haykırdıkları gün olmasıdır" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, "Mustafa Kemal'in askeriyiz" sloganı attıkları gerekçesiyle TSK'den ihraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu'nun, ihraç kararına karşı açtığı davada alınan karara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Topçu Teğmen Ebru Eroğlu, dönem birincisiydi biliyorsunuz. İhraç kararına karşı Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde bir dava açtı. Bu dava reddedildi ve idare mahkemesi Teğmen Ebru Eroğlu'nun TSK'ya dönmesini uygun bulmamış. Şimdi istinafa gidecektir muhtemelen. Diğer teğmenlerin ise davalarında olumlu gelişmeler olduğunu biliyoruz. Değerli arkadaşlar, bu tür davalarda kararlar bir iki ay içerisinde çıkar.

Ancak Ebru Teğmen'le ilgili karar alındığı tarih ilginç, 13 Mart. 13 Mart'ın özelliği nedir? 13 Mart'ın özelliği, Mustafa Kemal'in Harbiye'ye giriş tarihi ve Harbiyelilerin geleneksel yoklamada ‘1283 içimizde’ diyerek haykırdıkları gün olmasıdır. Tabii ki 1283 sadece Harbiyelilerin içinde değil arkadaşlar. 1283 bütün Zafer Partililerinin içinde. 1283 bütün büyük Türk milletinin içindedir. Herhalde garip bir tesadüf 13 Mart'ta açıklanmış olması."

"TSK'NIN İTİBARI TERÖRE TESLİM OLUNUNCA ZEDELENİR"

Özdağ, teğmenlerin ihracına ilişkin de tepkisini dile getirerek şunları kaydetti:

"Terör örgütü paçavralarıyla özgürce gösteriler yapıp, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Türk milletine nefretlerini, kinlerini rahatlıkla kusabiliyorlar ama öte yandan tören bittikten sonra teğmenlerin kendi aralarında kılıç çatıp, ‘Mustafa Kemal'in askeriyiz’ demeleri TSK'nın itibarını zedeledi diye ordudan, TSK'dan ihraç ediliyorlar. Bilinmeli ki TSK'nın ve devletin itibarı hak ve hukukun dışına çıkılınca, terörle mücadele yerine terörle müzakere edilince, Diyarbakır'da Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk milletine hakaret niteliği taşıyan bölücü mitinglere müsaade edilince ve terörsüz Türkiye denilerek teröre teslim olununca zedelenir. ‘Mustafa Kemal'in askeriyiz’ demekle ne TSK'nın ne devletin itibarında zedelenme olur, sadece büyük bir gerçek dile getirilmiş olur."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

TSK'den ihraç edilip bakkallığa başlamıştı: Teğmenin açtığı davada karar çıktı 3 yıl önce, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da, Atatürk fotoğrafı takmayan ve "tarikatçı" olduğu belirtilen teğmeni uyardığı için ihraç edilen teğmenlerden Taner Macit açtığı davayı kazandı.
Aynı dosyada zıt kararlar: Teğmene ret, bölük komutanına kabul Aynı soruşturma kapsamında açılan davalarda yargı farklı yönde karar verdi. Teğmen Ebru Eroğlu’nun ihraç işlemi onanırken, bir komutanın göreve iadesine hükmedildi.
Son Dakika... TSK'den ihraç edilmişti: Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun, ihraç işlemine karşı açtığı dava, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.