Teğmenler için düşülen muhalefet şerhi ortaya çıktı

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:01

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:03

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyerek yemin eden 5 teğmen TSK'den ihraç edildi.

İhraç kararına KKK Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, bir korgeneral, bir tuğgeneral ve 2 albay muhalif kaldı. İhraç kararı, 4 ret oyuna karşılık 5 oyla ve bir farkla alındı.

“ANDIN İÇERİĞİ HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEMEKTEDİR”

Biri korgeneral 4 üyenin yazdığı muhalefet şerhinde yönergede yer alan andın okunduğu, resmi tören sonrası ise bu andın okunmayacağı yönünde malum hale gelmiş bir emrin bulunmadığı belirtildi.

Şerhte “Andın içeriği hukuka aykırılık teşkil etmemektedir. Personelin eyleminin devletin ve TSK’nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiil olarak kabul edilemeyeceği ve buna bağlı olarak silahlı kuvvetlerden ayırma cezasını gerektirir ‘Hizmete engel davranışlarda bulunmak’ disiplinsizliğini de oluşturmamaktadır” denildi. Aksi yöndeki kabülün orantılılık ve hakkaniyete uygun düşmeyeceği belirtildi.