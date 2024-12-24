Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme: Kesin ihraç süreci başladı

Yayınlanma: 24.12.2024 - 11:38

Güncelleme: 24.12.2024 - 11:47

Kılıçlı Yemin Töreni soruşturmasında teğmenlere yeni tebliğat yapıldı. Dosyalar Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak.

Teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek. Tarih teğmenlere iletildi.

İLK SAVUNMA 16 OCAK'TA

Kılıçlı Yemin Töreni soruşturmasında teğmenlere yeni tebliğat gerçekleştirildi. Teğmenlerin dosyaları Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak.

Dosyanın 16 Ocak'ta görüşüleceğine ilişkin tarih teğmenlere gönderildi. Teğmen Akarsu, ilk savunmasını 16 Ocak'ta yapacak.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu mezuniyet törenin ardından teğmenler kılıç çatma töreni düzenleyerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atmışlardı. Teğmenlerin kılıç çatma törenine iktidar ve iktidara yakın isimlerden gelen 'tepkiler' nedeniyle hakkında önce tahkikat ardından soruşturma başlatılmıştı.

DİPLOMASINI ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALMIŞTI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Öğrenciler, dönem birincisi Ebru Eroğlu'nun öncülüğünde şu sözlerle hep bir ağızdan ant içmişti:

"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!"

Bu görüntüler sosyal medya hesaplarında da paylaşılmış, ardından siyasetin gündemine yerleşmişti.

Eroğlu, törende diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı.

TEĞMENLER NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları 18 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, "organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin" YDK'ya sevk edildiğini söyledi.

Disipline sevk edilenler arasında alternatif yemin törenini organize ettiği iddia edilen teğmenlerle birlikte bölük komutanı, tabur komutanı ve alay komutan vekilinin de olduğu belirtildi. Bakanlık kaynakları işlem yapılan personel sayısının 10'un altında olduğunu söyledi.

Soruşturmanın, okunan metnin içeriği ve atılan sloganla ilgili olmadığını belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Atatürk’le hiçbir sorunu olamaz" dedi.

Meselenin "emre uyulmaması" olduğunu ifade eden MSB kaynakları, "Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin metni okumak için yedi kez başvuruda bulunduğu ancak izin verilmediği ifade edildi.

Disipline konu olan yeminin ilk kez 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği ve 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.