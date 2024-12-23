Gericilerin 94 yıl önce katlettiği asteğmen Kubilay anılıyor: Karşıdevrime geçit yok

Ayaklanma çıkaran gericilerin katlettiği Asteğmen Kubilay ve bekçiler Hasan ile Şevki aradan 94 yıl geçmesine karşın unutulmadı. İzmir’deki ilk tören Cumhuriyet gazetesinin kampanyasıyla yapılan anıtta düzenlenecek. Anma laiklik yürüyüşü ve spor etkinlikleriyle devam edecek.

Gericilerin 94 yıl önce katlettiği asteğmen Kubilay anılıyor: Karşıdevrime geçit yok
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

23 Aralık 1930’da Menemen ilçesinde Cumhuriyet karşıtlarınca şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, memleketi Adana Kozan’da, adını taşıyan meydanda anıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Kozan Şubesi yönetici ve üyeleri ile birlikte Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay anıtının önünde düzenlenen törene katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kozan’da Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay Parkı ve anıtını yaparak bütün Türkiye’ye, devrim şehidi Kubilay’ın Kozanlı hemşerimiz olduğunu gururla, onurla duyurmak istedik ve başardık” dedi.

CUMHURİYET’TEN ANLAMLI SERGİ

Kubilay ve silah arkadaşları, katledilişlerinin 94’üncü yıl dönümü olan bugün Menemen’de anılacak. Anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet gazetesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan Kubilay Anıtı Sergisi açılacak. Düzenlenecek panele gazetemiz yöneticileri, siyasiler, belediye başkanları ile demokratik kitle örgütü temsilcileri katılacak.

Resmi anma programı saat 10.00’da Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda yapılacak resmi törenle başlayacak.

Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılacak. Resmi programın sona ermesiyle birlikte saat 10.30’da Kubilay Anıtı ve Şehitlik halkın ziyaretine açılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “18. Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” da düzenlenecek.


Etiketler: #Mustafa Fehmi Kubilay #Adana #Cumhuriyet

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