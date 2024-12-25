Teğmenleri Barolar Birliği Başkanı savunacak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan ve kılıçlı yemin eden teğmenlerin soruşturmasında avukatlık görevini üstlendi.

Teğmenleri Barolar Birliği Başkanı savunacak
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 16:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıçlı yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve sonrasında disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak'ta görüşülecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, genç teğmenlerin avukatlığını üstlendi. 

Birinci olarak mezun olan teğmen Ebru Eroğlu ve Alay Kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu'nun yanı sıra teğmenler Serhat Gündar, Deniz Demirtaş, Batuhan Gazi Kılıç hakkında soruşturma başlatılşmıştı. 

BAKAN YILMAZ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

TBB Başkanı Sağkan dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirmişti. 


Etiketler: #Teğmen Ebru Eroğlu #Teğmenler #tbb

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