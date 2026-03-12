Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tehdit soruşturması başlatılmıştı... Rojin Kabaiş’in babasından yetkililere kritik çağrı!

Tehdit soruşturması başlatılmıştı... Rojin Kabaiş’in babasından yetkililere kritik çağrı!

12.03.2026 12:52:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Tehdit soruşturması başlatılmıştı... Rojin Kabaiş’in babasından yetkililere kritik çağrı!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, 7 aydır tehdit mesajları geldiğini belirterek, "Devletten rica ediyorum. Can güvenliğimiz yoktur. Bize sahip çıksınlar" dedi.

Kaldığı yurttan 27 Eylül 2024 tarihinde ayrıldıktan sonra 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cesedi bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’in tehdit aldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÜRLEK'TEN SORUŞTURMA AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddialara ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

"EVİMİZİN ORAYA GELİP 4-5 EL SİLAH SIKTILAR"

Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele verdiğini belirterek, 7 aydır tehdit mesajları aldığını ve konuyu savcılığa bildirdiğini söyledi.

En son Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğe gittiğini de anlatan Kabaiş, "Diyarbakır Emniyeti sahip çıktı. Onlar sürekli telefon açıyorlar. 3 hafta önce Diyarbakır'da benim telefonumu aldılar. Ben orada şikayette bulundum. 7 aydır 6 ayrı yabancı numaradan tehdit geliyor. En son 3 hafta önce bir tanesi gece saatlerinde telefon açtı. Bana, 'Davadan geri çekil. Biz seni çoktandır uyarıyoruz, beni dinlemiyorsunuz. Seni öldüreceğiz. Seni de kızının yanına gömeceğiz. Davadan vazgeç' diyorlar ve küfür, hakaret ediyorlar. Hem yazıyla hem de telefon açtılar. Devletten rica ediyorum. Can güvenliğimiz yoktur. Bize sahip çıksınlar. Evimin oraya kamera takılmasını defalarca söyledim. Geçenlerde evimizin oraya gelip 4-5 el silah sıktılar. Eğer evimizin olduğu yere kamera takılsaydı, o kişiler bilinirdi" dedi.

"BEN KORKMUYORUM, AMA ÇOCUKLARIM BAKKALA, FIRINA GİDEMİYOR"

Bakan Gürlek'in dün akşam yaptığı açıklamadan dolayı memnun olduğunu da kaydeden Nizamettin Kabaiş, şöyle devam etti:

"Ben onun görüşmesine de gideceğim. Yeni Adalet Bakanı onun görevi hayırlı uğurlu olsun. Bize ve bu dosyaya sahip çıksın. 530 gündür hala sorduğumuz sorulara cevap gelmemiş. Mesela Rojin 18 günün içinde hangi gün öldürülmüş? Kaç gün suda kalmış? Bunların cevabı hala gelmemiş. Sürekli tehdit mesajı alıyorum. Benim için bir şey olmaz. Ben korkmuyorum ölümden, zaten ben ölmüşüm. Ben sürekli düşünüyorum. Ama benim çocuklarım korkuyorlar. Bakkala, fırına gidemiyorlar. Sadece bana değil, onlara da gönderiyorlar tehdit mesajlarını. Devlet bulabilir bu kişileri. Tabii ki bu soruşturma başlatmasından memnun oldum. Sahip çıkması lazım. Soruşturmayı başlattı, iyi oldu ama bunun dışında da yapılacak çok görevler vardır."

İlgili Konular: #Soruşturma #tehdit #Rojin Kabaiş

İlgili Haberler

Şüpheli şekilde ölü bulunmuştu... Rojin Kabaiş’in ebeveynlere tavsiyeler verdiği görüntüsü ortaya çıktı
Şüpheli şekilde ölü bulunmuştu... Rojin Kabaiş’in ebeveynlere tavsiyeler verdiği görüntüsü ortaya çıktı Van'da 2024’te kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in (21) üniversiteye gitmeden önce sosyal medya hesabı için ebeveynlere yönelik çektiği video ortaya çıktı.
Rojin Kabaiş'in babasına tehdit: Bakan Gürlek'ten soruşturma açıklaması!
Rojin Kabaiş'in babasına tehdit: Bakan Gürlek'ten soruşturma açıklaması! Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş’e yönelik tehdit iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından duyurdu.
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü: İspanya'ya gönderilen cep telefonu açılamadı, yaklaşık 2 bin 500 DNA araştırılıyor
Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümü: İspanya'ya gönderilen cep telefonu açılamadı, yaklaşık 2 bin 500 DNA araştırılıyor Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölü bulunmasına ilişkin soruşturmayı takip eden komisyonun avukatlarından Zeynep Demir, genç kızın incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonunun açılamadığını, bunun üzerine telefonun üreticisi Çinli firma tarafından açılmasına yönelik taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiklerini bildirdi. Demir, Rojin Kabaiş'te bulunan DNA'lara değinirken, "Şu ana kadar 150 DNA'ya bakıldığı ve daha bakılacak yaklaşık 2 bin 500 DNA'nın olduğu söylendi" bilgisini verdi.