Tehditler savurmuştu: 'Sahte savcı' tutuklandı!

İstanbul'da toplu taşıma aracında tartıştığı bir kişiyi savcı olduğunu ileri sürerek tehdit eden kadın tutuklandı.

21 yaşındaki Y.S. isimli genç kadın, önceki gün toplu taşıma aracına köpeğiyle binmek istedi. Y.S., köpeğine ağızlık takmadığı için yolcularla arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre genç kadın bir süre sonra, tartıştığı yolcuya savcı olduğunu söyleyerek, hakaret ve tehdit içerikli söylemlerde bulundu. Görüntünün sosyal medyada paylaşılması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Hakkında “tehdit”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Gözaltına alından şüpheli kadın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

“Hırsızlık”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu” suçlarından 8 suç kaydı olduğu ortaya çıkan gencin üniversite mezunu olmadığı, satış danışmanı olarak çalıştığı öğrenildi.

"SAHTE SAVCI" TUTUKLANDI

Son olarak, toplu taşımada tehditler savuran kadın tutuklandı.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Gelişmeyi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "21.02.2026 günü dolaşıma sokulan, toplu taşıma aracı içerisinde gerçekleştiği anlaşılan videoda Cumhuriyet Savcısı olduğunu belirten ve yolculardan birine yönelik ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım’ şeklinde sözler sarf eden, aynı gün gözaltına alınan Y. S isimli şahıs, ifade alma işleminin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Yapılan sorgu işlemi neticesinde şüphelinin tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.