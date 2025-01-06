'Tehlikeli' bulundu: Instagram, Oğuzhan Uğur'un 'Şehit Fethi Sekin' paylaşımını kaldırdı

Sosyal medya platformu Instagram’dan tartışmalı bir ‘paylaşım kaldırma’ kararı daha geldi. Platform, fenomen Oğuzhan Uğur’un 5 Ocak 2019 tarihinde şehit Fehmi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.

'Tehlikeli' bulundu: Instagram, Oğuzhan Uğur'un 'Şehit Fethi Sekin' paylaşımını kaldırdı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:36

Instagram, Oğuzhan Uğur’un Şehit Fethi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.

"ROLLER NE HIZLI DEĞİŞİYOR..."

Paylaşım kaldırmayı, X hesabından duyuran Oğuzhan Uğur, “Instagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi… Çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi?” dedi.


Etiketler: #Oğuzhan Uğur #Fethi Sekin

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