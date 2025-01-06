'Tehlikeli' bulundu: Instagram, Oğuzhan Uğur'un 'Şehit Fethi Sekin' paylaşımını kaldırdı

Yayınlanma: 06.01.2025 - 09:36

Güncelleme: 06.01.2025 - 09:37

Instagram, Oğuzhan Uğur’un Şehit Fethi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.

"ROLLER NE HIZLI DEĞİŞİYOR..."

Paylaşım kaldırmayı, X hesabından duyuran Oğuzhan Uğur, “Instagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi… Çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi?” dedi.