'Tehlikeli' bulundu: Instagram, Oğuzhan Uğur'un 'Şehit Fethi Sekin' paylaşımını kaldırdı
Sosyal medya platformu Instagram’dan tartışmalı bir ‘paylaşım kaldırma’ kararı daha geldi. Platform, fenomen Oğuzhan Uğur’un 5 Ocak 2019 tarihinde şehit Fehmi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.
Instagram, Oğuzhan Uğur’un Şehit Fethi Sekin’i anmak için yaptığı paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı.
"ROLLER NE HIZLI DEĞİŞİYOR..."
Paylaşım kaldırmayı, X hesabından duyuran Oğuzhan Uğur, “Instagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi… Çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi?” dedi.
Etiketler: #Oğuzhan Uğur #Fethi Sekin
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