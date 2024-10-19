Oğuzhan Uğur isyan etti: Savaş yok, afet yok! Biz neden kadınlarımızı, çocuklarımızı, bebeklerimizi gömüyoruz abi?!

Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:20

Güncelleme: 19.10.2024 - 17:21

Türkiye'de kadına, çocuğa ve havyanlara yönelik şiddetin boyutları toplumda korku yaratmaya devam ediyor.

Gündemi yakından takip eden isimlerden biri olan Oğuzhan Uğur ise son günlerde yaşanan kan donduran gelişmelere ses çıkartanlardan biri oldu. Uğur, sosyal medyadan isyan etti.

Geçen günlerde yayına giren, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon, 6284 Özel Yayını'nda ele alınan hikayeler ve videoda konuşulanlar ise Türkiye'de kadın olmanın zorluklarını yeniden kanıtlamıştı.

Programın yayınlanmasından kısa süre sonra ise korkunç bir skandal patlak verdi. SGK'den haksız kazanç elde etmek için en az 12 bebeğin ölümüne neden olan 'Yenidoğan Çetesi' hakkında ortaya çıkan detaylar kan dondurdu.

Çete üyelerinin korkunç konuşmalarına da tepkisiz kalmayan Oğuzhan Uğur "Benim haznemde olayı yorumlayacak bi kelime yok" demiş ve olay karşısındaki şokunu dile getirmişti.

"ARTIK RESMEN KARANLIKTA KOŞUYORUZ"

Son günlerde yaşanan akılalmaz olaylara yine X hesabından yaptığı paylaşımla ateş püsküren Uğur, "Savaş yok, afet yok. Biz neden kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, bebeklerimizi gömüyoruz abi?!" şeklinde isyan etti.

Uğur'un paylaşımı şöyle:

"Savaş yok, afet yok. Biz neden kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, bebeklerimizi gömüyoruz abi?! Düşman hangi bayrağın altında saf tutsa bize bu zararı verebilirdi mesela? Hangi tankla, hangi tüfekle, hangi uçakla? Dikilirdik sapasağlam karşılarına. Neden öldüğümüzü bilirdik en azından. Ama cephe yok, taraf yok, bayrak yok. Kim sapık, kim psikopat, kim hırsız, kim düşman? Belli değil. Karanlığa koşuyoruz derlerdi, vardık. Artık resmen karanlıkta koşuyoruz."