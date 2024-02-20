Tehlikeli yolculuk... Kucağında motosiklet taşıdı!
Mersin'de aralarına motosiklet koyup karayolunda motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Erdemli ilçesi Ayrancı-Erdemli karayolundaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde seyir halindeki motosiklete 2 kişinin bindiği, aralarına arızalı olduğu tahmin edilen motosiklet koyup yolculuk yaptıkları görüldü.
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