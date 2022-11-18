Tek odaya muhtacız

18 Kasım 2022 Cuma, 07:59

Ev kiralarının ortalama 7 bin lira olduğu İzmir’de, artan kiraları tek başına ödemekte zorlanan vatandaşlar, çareyi öğrenciler gibi ev arkadaşı aramakta buluyor. İnternette ev arkadaşı arayanlar çoğalırken 5 ile 10 bin TL kira ödeme gücü olmayan ve bekâr yaşayan öğretmen, sağlık çalışanı, polis memuru, askerler ise evlerin tek odalarını kiralayarak yaşamaya başladı. Bir göz odanın fiyatı 2 bin lira ile 4 bin lira arasında değişirken, kiracılar aidat, su ve elektrik giderlerini de ortak ödemek zorunda. Ekonomik zorluklardan dolayı evde yabancı ile yaşamak zorunda kalanlar daha çok Karşıyaka, Çiğli, Buca, Bornova ve Konak bölgesini tercih ediyor.

ÖDEMEK ZOR

Bornova’da evinin tek odasını kiraya veren A.Y. isimli bir yurttaş, “Üç odalı evimin bir odasını 2 bin TL’ye kiraya verdim. Odanın içerisine bir tuvalet ve banyo yaptırdım. Sadece girişimiz ortak. Komşum ve ben sabah çıkarken kapıları kilitliyoruz. İkimiz de birbirimizi tanımıyoruz ama mecburen ev komşusuyuz” dedi. Çeşme’de yaşayan bekâr öğretmen A.S. ise “13 bin TL öğretmen maaşı alıyorum. Başka bir öğretmen arkadaşımla 8 bin TL’ye ev tuttuk. Aylık beş bin lira ödüyoruz. Eğer tek başıma ev tutsam 10 bin lira. Geçinebilmem çok zor olurdu. Ekonomik şartlar evde bir başka yabancı ile yaşamaya zorladı” diye konuştu.

EN DÜŞÜK KİRA 7 BİN LİRA

Beş büyük ilde yapılan araştırmaya göre; İstanbul ve Antalya’da ortalama kira bedeli 10 bin lirayı aştı. Ankara’da 5 bin lirayı geçen ortalama kira, İzmir’de 7 bin liraya, Bursa’da 4 bin liraya ulaştı. İzmir’in gözde tatil cenneti Çeşme ve Güzelbahçe’de ev fiyatları adeta cep yakıyor. Azalan konut üretimi ile başlayan arz sorunu, evlenmeler, öğrenciler ve yabancılarla birlikte artan konut talebi ve kimi fırsatçı mülk sahiplerinin etkisi ile kiralar hızla arttı. Özellikle son 1.5 yılda başta İzmir olmak üzere birçok ilde vatandaş bütçesine uygun kiralık ev bulamaz oldu, kiracılar fahiş zam baskısı ile karşı karşıya kaldı. İzmir kira artışından nasibini alan iller arasında ilk sıralara girdi. Şehir genelinde konut kiraları son bir yılda yüzde 154, son iki yılda yüzde 269 arttı. Ortalama metrekare kira bedeli 63 TL, ortalama kira 6 bin 932 TL oldu. Farklı illerde gelen taleple birlikte Çeşme, Güzelbahçe ve Urla’da ortalama kira 10-15 bin civarında olurken şehrin merkezi ilçelerinde 7-8 bin TL’ye ulaştı.

KONUT SATIŞLARI YÜZDE 30.8 AZALDI

TÜİK verilerine göre; 2021 yılı ekim ayında İzmir’de 8 bin 218 olan konut satışı 2022 yılı ekim ayında yüzde 30.8 oranında azalarak 5 bin 686 oldu. Türkiye genelinde konut satışları ise ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 102 bin 660 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.7 olarak tespit edildi. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.4 oranında azalarak 3 bin 940 olarak gerçekleşti. İzmir’de toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69.3 olurken ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.4 oranında azalarak 829 oldu.

BUCA GÖZDE İLÇE

2022 Ekim ayında en fazla konut satışı Buca ilçesinde yapıldı. Buca’da 727 konut satılırken Buca’yı 577 konut satışı ile Konak takip etti. Karşıyaka, Torbalı, Menemen, Bornova, Çiğli, Karabağlar, Dikili ve Bayraklı sıralamada yer aldı.