Tek ses oldular: Murat Kurum’un adaylığını bu manşetle verdiler!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 11:34

Güncelleme: 08.01.2024 - 11:46

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Kurum'un İBB Başkan adayı olarak duyurulmasının ardından yandaş gazeteler bugün aynı manşetle çıktı.

Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Yeni Akit, Takvim ve MHP'ye yakın Türkgün'ün manşetlerinde "İstanbul Muradına Kavuşacak" sloganı kullanıldı.