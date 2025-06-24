Tek tutuklu sanıktı... Ezgi Apartmanı davasındaki 'tahliye' kararına savcıdan itiraz!

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında, tek tutuklu sanık olan ve hakkında 876 yıla kadar hapis cezası istenen iç mimar Ertan Danacı hakkında avukatlarının itirazı üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, dün yurt dışı çıkış yasağı ve çarşamba günleri karakolda imza atma şartıyla tahliye kararı verilmişti.

O KARARA İTİTRAZ

Bugün ise Kahramanmaraş Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet savcısı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına itiraz etti.

Savcı dosyaya giren bilirkişi raporlarındaki çelişkinin hala giderilmediğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

"Bu haliyle dosya kapsamında sanık Ertan Danacı'nın hem asli kusurlu olduğuna hem de kusursuz olduğuna dair birbirine aykırı ve henüz giderilmemiş bilirkişi kanaatleri mevcut olup, delil durumu yönünden herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Sanık hakkında mevcut deliller dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi halen devam etmektedir.

Özellikle asli kusurlu olduğuna dair teknik raporların varlığı göz önüne alındığında, adli kontrol tedbirleri ile yetinilmesinin bu aşamada sanığın yargılandığı kanun maddeleri uyarınca alabileceği ceza düşünüldüğünde kaçma riski sebebiyle yetersiz kalacağı açıktır. Arz ve izah edilen nedenlerle, sanık hakkında verilen 23 Haziran 2025 tarihli tahliye kararının kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri verilmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur.”